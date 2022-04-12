الثلاثاء 12 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

منوعات

كيف يفكر الأغنياء؟: «الأمل موجود دائمًا.. وقاطع السوشيال ميديا قليلًا»

كيف يفكر الأغنياء
كيف يفكر الأغنياء

الثراء حلم يراود الكثيرين، لكن لا يدرك البعض منهم أنه يكمن فى طريقة التفكير أولًا، فتفكير الشخص هو ما يقوده إلى الثراء الشديد أو الفقر المدقع، لذلك من المهم أن تعرف طريقة تفكير كل منهما، حتى تتجنب طريقة تفكير الفقراء، وتتبع الأخرى التى يتبعها الأغنياء، وهو ما طرحه موقع «clevergirlfinance» ونستعرضه فى السطور التالية:

الثراء حلم يراود الكثيرين، لكن لا يدرك البعض منهم أنه يكمن فى طريقة التفكير أولًا، فتفكير الشخص هو ما يقوده إلى الثراء الشديد أو الفقر المدقع، لذلك من المهم أن تعرف طريقة تفكير كل منهما، حتى تتجنب طريقة تفكير الفقراء، وتتبع الأخرى التى يتبعها الأغنياء، وهو ما طرحه موقع «clevergirlfinance» ونستعرضه فى السطور التالية:

الاعتقاد بأن الأمور لن تتغير 

يعتقد الشخص الفقير أن الأمور لن تتغير، وهذه عقلية سيئة تسيطر على تفكير بعض الناس، الذين يعتقدون أن ظروفهم ثابتة، وأن وجود راتب مناسب للمعيشة هو أفضل ما يمكنهم فعله، وأنه لا يوجد الكثير مما يمكنهم فعله لتحسين ظروفهم، وهذا فارق كبير بين عقلية الأغنياء والفقراء.

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عدم القدرة على مواجهة التحديات

يؤمن الفقراء بأنهم لا يستطيعون التغلب على التحديات، ويعتقد الذى يستخدم عادات عقلية فقيرة، أن ما يلقاه من الحياة لم يسبق رؤيته من قبل، وأنه من المستحيل التغلب على تحدياته، كما أنه يشعر أيضًا بالسخط على الأغنياء. 

بعد أن تعرفنا على طريقة تفكير الفقراء، نستعرض الطريقة التى يفكر بها الأغنياء:

دائمًا لديهم رؤية 

الأغنياء دائمًا لديهم رؤية قبل أن يبدأوا تجاه شىء بعينه، لذلك يجب أن تسأل نفسك: ما رؤيتك؟، وهو ما أكده جوناثان سويفت، الكاتب الأيرلندى الشهير، حين قال: «الرؤية هى فن ما هو غير مرئى للآخرين».

التحكم فى الوقت 

يقضى كثيرون ملايين الساعات على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، وهو أمر رائع بالنسبة لهم، لكن الأغنياء يعرفون جيدًا كيفية استثمار الوقت بالشكل الذى يلائم احتياجاتهم وطريقة العمل الخاصة بهم.

العقلية الثرية مدفوعة بالنتائج

يركز الأثرياء على النتائج، من خلال تحديد الأهداف وتحقيقها، ولا يبنون إجراءات روتينية للمفاخرة، فلا أحد منهم يستيقظ فى الخامسة فجرًا حتى يتباهى بنشر ما فعله على «إنستجرام» مثلًا، فالأثرياء يركزون على النتائج ويلتزمون بفعل ما يلزم لتحقيقها.

يعترفون عندما لا يعرفون

الاعتراف بما لا تعرفه ومعرفة كيفية طرح أسئلة ذات مغزى أمر فى غاية الأهمية. يعرف الأغنياء ذلك ويبحثون باستمرار عن المعرفة كجزء من عقليتهم الثرية، فإذا كنت تريد تعلم أشياء جديدة ومعرفة الكثير حول هذا العالم، اطرح أسئلة ذكية.

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وائل لطفي

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