يوتيرن الحلقة 11.. ريهام حجاج تكتشف خيانة زوجها مع صديقة عمرها

شهدت الحلقة الحادية عشر من مسلسل "يوتيرن"، عددا من الأحداث الهامة لعل أبرزها تأكد يارا، الشخصية التي تقوم بدورها ريهام حجاج، من خيانة زوجها لها، والصدمة أن هذه الخيانة كانت مع أميرة، الشخصية التي تقوم بدورها نانسي صلاح، وهي صديقة عمرها وزوجة أخيها.



ونستعرض في السطور التالية تفاصيل اكتشاف الخيانة في الحلقة الحادية عشر من مسلسل "يوتيرن":

حاولت "يارا"، للمرة الأخيرة الوصول إلى حل مع زوجها يوسف، قبل أن يصلا معا إلى نهاية الطريق، فعلى الرغم من ضربه لها واهانته لها، وكذلك قيامه بالإبلاغ عنها، إلا أنها كانت لا تزال تحمل له في قلبها شيء من الحب، لذلك قررت الذهاب له بمفردها، ودون أن يعرف أي من أفراد عائلتها ذلك، في محاولة للصلح بينهما، وبالفعل ذهبت في الصباح الباكر إلى منزلهما، منزل الزوجية لأنها تعرف أنه في هذا الوقت لن يكون قد ذهب إلى العمل بعد.

وبمجرد ما فتحت باب غرفة النوم، حتى وجدت زوجها برفقة صديقة عمرها معا، وهو ما أصابها بالصدمة، وطلبت يارا من يوسف أن يطلقها فورا، وأنها بعد هذه اللحظة لم تعد تريد أن تبقى معه ولو ساعة واحدة، لكنه رفض الطلاق، وأخبرها أنه سوف يتركها هكذا، لكنها حاولت تهديده، بأنها سوف تقوم بتصويرهم معا وتخبر الجميع عما رأته بعينها، ولكن تدخلت "أميرة" في هذه اللحظة ومنعتها من التصوير.

وقامت يارا بصفع صديقتها أميرة على وجهها عندما سألت يارا عن موعد بداية تواعدهما سرا وأخبرتها أميرة أنهم يتواعدان منذ أن تبدأ هي في علاقة مع ابن خالتها خالد، وهو ما دفع يارا إلى الانفعال وضربها لأنه لا يوجد شيء بينها وبين ابن خالتها، وفي محاولة لحل النزاع طلب يوسف من أميرة مغادرة الغرفة قبل أن يطردها من المنزل بعد أن غادرت يارا.