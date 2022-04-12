أبرز أنشطة «التضامن».. تسهيل تراخيص الحضانات والإعلان عن مشاهد التعاطي بدراما رمضان

شهدت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم، عددا من الأنشطة نستعرضها فى التقرير:-

وزيرة التضامن: الرئيس وجه بإجراء بحث علمى حول التكلفة الشاملة للإرهاب

دشنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، المشروع البحثي حول "تكلفة الإرهاب في مصر"، وذلك بالتعاون مع المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية.

https://www.dostor.org/4055936



«التضامن»: تأمين صحي لـ4 لآلاف بائع جائل وتحديث قواعد بياناتهم

قالت ميرفت صابرين، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى للحماية وشبكات الأمان الاجتماعي، إن الدولة شملت العمالة غير المنتظمة بمنظومة الرعاية الصحية لغير القادرين، وتوفير الوحدات السكنية للفئات الملحة والحرجة، كذلك ضم قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018 والذي ينص على تحمل الدولة تكلفة الاشتراكات والعلاج للفئات غير القادرة فئة الباعة الجائلين، موضحة أن ذلك يتم تنفيذه بالفعل في المحافظات التي طبق فيها نظام التأمين الصحي الشامل، بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل

https://www.dostor.org/4055963



وزيرة التضامن: توجيهات رئاسية بتسهيل تراخيص حضانات الطفولة المبكرة

وقعت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور حسام بدراوي، رئيس مجلس إدارة جمعية تكاتف للتنمية، بروتوكول تعاون بين الوزارة والجمعية بشأن تقييم الخدمات التعليمية والتربوية التي يتم التوسع فيها في حضانات الطفولة المبكرة في الفئة العمرية والتي تمتد منذ الميلاد وحتى سن 4 سنوات.

https://www.dostor.org/4056076



«علاج الإدمان»: 13 مسلسلًا خلت من مشاهد التعاطي بأول أسبوع في رمضان

كشف المرصد الإعلامي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، فى نتائجه خلال أول أسبوع من شهر رمضان، عن الأعمال الدرامية التى جاءت خالية من مشاهد تعاطي المواد المخدرة بواقع 13 مسلسلًا وهي "شغل عالي - دنيا تانية- مكتوب عليا – عودة الأب الضال - النقطة العمياء - الاختيار 3 – وجوه - بيت الشدة - رانيا وسكينة - ملف سري - فاتن أمل حربي – المشوار – توبة"، وجاء مسلسل "أحلام سعيدة" خاليًا من مشاهد التدخين.

https://www.dostor.org/4056307