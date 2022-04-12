يمامة يناقش إعادة تشكيل لجان الوفد مع استشاري الحزب

انعقد المجلس الاستشاري لحزب الوفد اليوم، برئاسة عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد بحضور جميع أعضاء المجلس.

وتداول أعضاء المجلس موضعين رئيسيين:

الأول: إعادة تشكيل اللجان النوعية المتخصصة والذي انتهى إلى ضرورة أعادة تشكيلها مرة أخرى، وعلى كل من يرغب الانضمام في تشكيلاتها الجديدة أن يتقدم بطلب مرفق به السيرة الذاتية، تُسلم في المقر الرئيسي للحزب لـ صلاح توفيق على أن ينتهي موعد تلقي الطلبات يوم 26 من أبريل الجاري.

الثاني: اللجان العامة بالمحافظات، وتم مناقشة أوضاعها وظروفها وتاريخ تعيين كل لجنة.

وانتهى الاجتماع إلى استمرار انعقاد المجلس بشكل دائم ويومي لحين الانتهاء من مراجعة نشاط أوضاع كل محافظة.