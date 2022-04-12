الكشف على 1620 حالة بالمجان في قافلة طبية بوادي الملاك في الإسماعيلية

نظمت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية، قافلة طبية مجانية شاملة متعددة التخصصات لقرية "وادى الملاك" التابعة لمركز ومدينة التل الكبير، على مدار يومى 11، و12 أبريل الجاري، بإشراف الدكتور علي حطب وكيل وزارة صحة المحافظة، وتم الكشف وتقديم العلاج علي 1620 حالة بالمجان، وذلك في إطار مبادرة "حياة كريمة" والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، للاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمات الطبية.

وأكد الدكتور علي حطب وكيل وزارة صحة الإسماعيلية، أنه القافلة شملت عيادات متنقلة في 12 تخصص طبي، إضافة إلى معمل للطفيليات وآخر للدم، وصيدلية تضم 80 صنف دوائي مجانى، كما تضمنت القافلة ندوات تثقيف صحي للتوعية بأهمية لقاح كورونا، وأهمية التسجيل فى منظومة التأمين الصحى الشامل، وذلك وسط تنفيذ حزمة من الإجراءات الوقائية والاحترازية للحماية من العدوى بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف الدكتور علي حطب، أن القافلة تضمنت تقديم لقاح كورونا وعيادة ضغط و سكر، ضمن المبادرات الرئاسية للتأكد من سلامة المواطنين وتقديم العلاج بالمجان للمرضى منهم، وتحويل الحالات التي تستدعي إلى المستشفيات الحكومية، مضيفاً أنه تم الإعلان عن القافلة والتخصصات لتحقيق أكبر استفادة منها ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا، لافتاً إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأوضح الدكتور علي حطب، أنه تم الكشف على 1620 حالة بقرية وادى الملاك، التابعة لمركز ومدينة التل الكبير، علي مدار يومي 11، و12، أبريل الجاري، لافتا أن تلك القافلة تأتى استمراراً لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "ضمن مبادرة حياة كريمة" بشأن للنهوض بمستوى الخدمة الطبية والعلاجية وبذل أقصى الجهود من كافة أجهزة الدولة لتوفير الخدمة الطبية والعلاجية لجميع المواطنين والاهتمام بتوفير القدر الأكبر من الخدمة للقطاعات الريفية والقرى والوصول إلى المناطق المحرومة من الخدمة.