الثلاثاء 12 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تقرير أمريكي يبرز استعداد مصر لإنشاء خط سكك حديدية مع السودان

مشروع ربط السكك الحديدية
مشروع ربط السكك الحديدية بين مصر والسودان

تناول موقع «مونيتور» توقيع مصر والكويت اتفاقا هذا الأسبوع بـ2.5 مليون دولار للمساهمة في إعداد مشروع إنشاء خط سكة حديد محتمل يربط بين مصر والسودان. 

وقال الموقع إن أهمية تنفيذ هذا المشروع تأتي في إطار حرص الحكومة المصرية على ترسيخ أواصر التعاون والعلاقات بين القاهرة والخرطوم، وتحقيق التكامل الاقتصادي والتجاري وفتح مجالات عديدة للتنمية مع السودان.

وأشار إلى أنه تم التوقيع على الاتفاقية ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية التي تعقد بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، حيث وقعت وزارة التعاون الدولي اتفاقية منحة بقيمة 750 ألف دينار كويتي، أي ما يعادل 2.5 مليون دولار، مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، للمساهمة في إعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية والبيئية لمشروع انشاء خط سكة حديد يربط بين مصر والسودان بطول 570 كم.

ونوه إلى أن مشروع خط السكة الحديد بين مصر والسودان تم اقتراح فكرته لأول مرة في عام 2010، قبل أن يلقي اهتمامًا متجددًا في عام 2018، ويتم البدء في الاتفاق على تنفيذه هذا الأسبوع. 

وأضاف: «مصر والسودان حليفان مقربان، وهما أيضا شركاء تجاريون، وفي الآونة الأخيرة، عملت مصر على توطيد العلاقات العسكرية مع جارتها السودان».

وفي السياق، لفت الموقع إلى توقيع الحكومة المصرية اتفاقية مع بنك التنمية الأفريقي العام الماضي لتحسين نظام السكك الحديدية وتقليل حوادث الاصطدام، فضلاً عن تعزيز الاستدامة المالية للهيئة القومية لسكك حديد مصر، إلى جانب مساهمة المشروع في تحسين سلامة عمليات القطارات.

وتهدف المنحة الموقعة مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية إلى تعزيز الجهود التي تقوم بها الحكومة المصرية لدعم العلاقات الاقتصادية مع دول قارة إفريقيا لتعزيز الجهود التنموية في إطار أجندة التنمية 2063، حيث يقوم القطاع الخاص المصري بتنفيذ العديد من المشروعات التنموية في دول القارة، فضلا عن خطط الربط الكهربائي، وجهود تنمية قطاع الصحة من خلال المبادرات الرئاسية، وغيرها من الخطوات ذات الصلة.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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