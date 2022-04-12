110 دقائق متوسط تأخيرات قطارات «بحرى وقبلى» اليوم

أعلنت هيئة السكة الحديد عن التأخيرات المتوقعة بمواعيد القطارات، اليوم الثلاثاء، نظرا لما تنجزه الهيئة من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

التأخيرات المتوقعة للقطارات بالوجه البحري والقبلي اليوم:

أولاً: خط القاهرة / الإسكندرية

متوسط تأخيرات القطارات 110 دقائق

ثانياً: خط القاهرة / السد العالي

- القاهرة / أسيوط مدة 85 دقيقة

- أسيوط / أسوان مدة 90 دقيقة

ثالثاً: خط بنها / بورسعيد

متوسط تأخيرات القطارات مدة 85 دقيقة

رابعاً: خط طنطا / المنصورة / دمياط

متوسط تأخيرات القطارات مدة 70 دقيقة

خامسا: خط قليوب / شبين القناطر/ الزقازيق / المنصورة

متوسط تأخيرات القطارات مدة 70 دقيقة