الثلاثاء 12 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

110 دقائق متوسط تأخيرات قطارات «بحرى وقبلى» اليوم

قطار روسي
قطار روسي

أعلنت هيئة السكة الحديد عن التأخيرات المتوقعة بمواعيد القطارات، اليوم الثلاثاء، نظرا لما تنجزه الهيئة من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

التأخيرات المتوقعة للقطارات بالوجه البحري والقبلي اليوم:

 

 أولاً: خط القاهرة / الإسكندرية

 

متوسط تأخيرات القطارات  110 دقائق

 

ثانياً: خط القاهرة / السد العالي

 

- القاهرة / أسيوط مدة 85 دقيقة

 

- أسيوط / أسوان مدة 90 دقيقة

 

ثالثاً: خط بنها / بورسعيد

 

متوسط تأخيرات القطارات مدة 85 دقيقة

 

رابعاً: خط طنطا / المنصورة /  دمياط

 

متوسط تأخيرات القطارات مدة 70 دقيقة

 

خامسا: خط قليوب / شبين القناطر/ الزقازيق / المنصورة

 

متوسط تأخيرات القطارات مدة 70 دقيقة

السكة الحديد تأخيرات القطارات 110 دقيقة بالوجه البحري هيئة السكة الحديد

رئيس التحرير

وائل لطفي

رئيس «مسلم» وليس «متأسلم»

الأكثر قراءة

رابط تسجيل منصة التدريب والتطوير المهني الإلكترونية للمعلمين

أخبار فاتتك| «الطب الشرعي» يكشف حالة أيمن هدهود النفسية وتراجع أسعار النفط في أوروبا

«ممنوع الأكل قبل المغرب».. كشرى التحرير يرد على منع قبطية وطفلتها من الطعام

«نشاط للرياح».. حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة

جدول موعد صرف معاشات شهر مايو 2022 وفقا للبيان الرسمي

حبس شخصين سرقا دراجة نارية في السلام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم فرغلى

رحمة أحمد .. صفحة 2

لواء. محسن الفحام

جنود لم تروها

القس. رفعت فكرى

مختل فكريًا وليس عقليًا!

حسين دعسة

إسرائيل تحاصر مخيمات ومدن.. والمقاومة الفلسطينية لا تستسلم

منى رجب

فرصة سانحة لتنفيذ توجه الرئيس بحماية المرأة

محمد المعتصم

الديمقراطية بطريقة عم شكشك يا منى

أحمد سعد زايد

ثقافة إجرامية مولدة للعنف

ماجد حبته

البرادعى الذى احتقره الجميع

صور

صلاة التراويح بمسجد الحسين في احتفال «الأوقاف» بذكرى العاشر من رمضان

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

قراءة فى كتب إسرائيل.. ماذا قالت عن حرب العاشر من رمضان؟

مطالب فلسطينية بتحقيق دولي في جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الرياضيين

فلسطينيون يحطمون أجزاء من «قبر يوسف».. ما التداعيات؟