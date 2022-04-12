الثلاثاء 12 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس 5 فى اتهامهم بالتنقيب عن الآثار بالوادى الجديد

تنقيب
تنقيب

أمرت النيابة العامة في الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، بحبس 5 متهمين، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لتورطهم في التنقيب عن الآثار.

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم التنقيب عن الآثار.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الخارجة قيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" بالتنقيب عن الآثار بمنزله الكائن بدائرة القسم بالاشتراك مع آخرين

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المنزل المشار إليه وأمكن ضبطه وبصحبته 4 أشخاص "لاثنين منهما معلومات جنائية" - مقيمين بنطاق محافظتى الوادى الجديد – المنيا.

كما تم العثور على حفرة كبيرة داخل المنزل المشار إليه، 300 قطعة ذهبية اللون معدنية دائرية الشكل عليها رسومات فرعونية، 52 قطعة معدنية مستطيلة الشكل عليها رسومات فرعونية ، كمية من البخور والأعشاب وقطع من الرصاص، الأدوات المستخدمة فى الحفر والتنقيب ، مبلغ مالى ، 3 هواتف محمول.

وبمواجهتهم أقروا بقيامهم بالحفر والتنقيب  بحثاً عن قطع أثرية لبيعها لتحقيق أرباح مادية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

التنقيب عن الآثار التحقيقات حبس الوادي الجديد النيابة العامة قسم شرطة الخارجة

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وائل لطفي

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