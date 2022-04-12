بنسبة 100%.. «فى بيتنا روبوت2» يواصل تصدر محركات البحث (تحليل بيانات)

في الساعات الأخيرة، تصدر مسلسل «في بيتنا روبوت2» الذي يقوم ببطولته النجوم عمرو وهبة، وهشام جمال، وشيماء سيف، وليلى أحمد زاهر، محركات البحث على موقع «جوجل»، بالتزامن مع عرض الحلقة العاشرة، وسط إعجاب شديد من قبل رواد التواصل الاجتماعي، لينافس العمل الدرامي على قائمة المسلسلات الأكثر تفاعلًا في شهر رمضان.

«الدستور» ترصد خلال السطور التالية، مدى التفاعل الذي حظي به مسلسل «في بيتنا روبوت2»، عبر منصات التواصل الاجتماعي في مصر، بعد مرور 10 حلقات من عرضه، من خلال استخدام أداة "جوجل تريند"، التي كشفت عن الإحصائيات الدقيقة لمحركات البحث حول المسلسل.

وبحسب الأداة المستخدمة، اتضح أن معدل البحث ارتفع من يوم 6 أبريل الموافق خامس أيام شهر رمضان الكريم، وتحديدً في الساعة 2 صباحًا، بنسبة 88%، ليصل في اليوم العاشر من رمضان، إلى نسبة 100%، بالتزامن مع عرض الحلقة العاشرة.

وكانت أكثر المحافظات التي بحثت عنه عبر منصات التواصل الاجتماعي، هي محافظة السويس بنسبة 100%، وتليها محافظة الوادي الجديد بنسبة 99%، ثم محافظة بورسعيد بنسبة 84%، ودمياط بنسبة 82%، والقليوبية بنسبة 70%.

أما على مستوى التفاعل مع المسلسل في الوطن العربي، فقد كانت نسبة مصر 100%، وتليها دولة الأردن بنسبة 11%، ثم دولة فلسطين بنسبة 10%، ودولة الكويت بنسبة 9%، وقطر بنسبة 6%.

وبحسب أداة "track my hashtag"، كانت نتيجة التحليل، مساء اليوم، أنه نسب التغريدات عبر موقع "تويتر" بلغت نسبة 100%، وشاركها 87% من المغردين، بينما عدد بلغ الأشخاص المتفاعلين مع المنشورات نحو 12 مليون و300 ألف مغردًا.

وتم التغريد من خلال أجهزة الأندرويد بنسبة 47%، ومن خلال أجهزة الأيفون بنسبة 23%، ومن خلال أجهزة الكمبيوتر بنسبة 16%.

قنوات عرض «في بيتنا روبوت2»

يعرض مسلسل «في بيتنا روبوت 2» يوميًا على شبكة قنوات الحياة الفضائية في تمام الساعة 6:20 مساءً ويعاد الساعة 1 صباحًا و10 صباحًا في اليوم التالي، كما يتم عرض المسلسل على منصة «WATCH IT» الرقمية التي ترفع شعار «رمضانك عندنا».

أبطال وصناع «فى بيتنا روبوت2»

المسلسل إنتاج مشترك بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة روزناما لمالكها الفنان والمنتج هشام جمال، ويشارك فى بطولته نخبة كبيرة من الفنانين منهم عمرو وهبة، هشام جمال، ليلي زاهر، شيماء سيف، دنيا ماهر، سليمان عيد، الانفلونسر أحمد رمزى، محمد جمعة، دنيا سيف، محمد أوتاكا، عارفة عبدالرسول، شيرين، طه دسوقي، مي دياب، شيرى عادل، ونخبة كبيرة من ضيوف الشرف، والمسلسل من تأليف عمرو وهبة، وإخراج أسامة عرابي.