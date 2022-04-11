الإثنين 11 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع شخص وإصابة آخر إثر سقوطهما من فوق سقالة بالشرقية

مصرع شخص وإصابة آخر
مصرع شخص وإصابة آخر

لقى شخص مصرعه، فيما أصيب آخر، إثر سقوطهما من علو، بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وتم تحرير المحضر اللازم.

وتلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا، بسقوط شخصين من علو من فوق سقالة، بالمجاورة 81، بمدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية.

و أسفر الحادث عن وفاة "إم.م.ا" 28 سنة، مقيم مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، و إصابة "ا.ز.م" 23 سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر فى الضلوع.

و تم تحرير المحضر اللازم، والتحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة بمشرحة مستشفى بلبيس المركزي، فيما تم نقل المصاب لذات المستشفى لتلقى العلاج.

امن الشرقية محافظة الشرقية مستشفى اصابة سقوط وفاة

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