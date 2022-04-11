نشاط الوزارات| إطلاق مؤتمر «تكلفة الإرهاب».. واستعدادات مؤتمر المناخ COP27

تشهد الوزارات والهيئات الحكومية التابعة لها، نشاطا مكثفاً منذ صباح اليوم الإثنين، وذلك لتنفيذ خطة المشروعات المستهدفة وتوفير الحياة الكريمة لجميع المواطنين، إضافة إلى متابعة واجتماعات ثنائية للوزراء المعنيين للوقوف على معدلات الإنجاز، والتى نستعرضها معكم خلال التقرير التالي:-

مؤتمر "التكلفة الاقتصادية والاجتماعية للإرهاب في مصر"

تشهد نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الإثنين، فعاليات مؤتمر " التكلفة الاقتصادية والاجتماعية للإرهاب في مصر"، والذى يتناول كافة الآثار الناجمة عن العمليات الإرهابية سواء اجتماعيا واقتصاديا ودور الدولة الكبير في دحر الإرهاب.

وزيرة التضامن الاجتماعي



إطلاق ٧ قوافل طبية ضمن مبادرة “حياة كريمة”

كذلك، يتابع الدكتور خالد عبد الغفار القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، اليوم الإثنين، إطلاق ٧ قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة "، والتى تتضمن الكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية ومنها "نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الأطفال _الباطنة - الأنف والأذن_العظام - الجراحة - الرمد الأسنان - القلب - الجلدية_خدمات الأشعة والتحاليل.

كما يتم إطلاق القوافل الطبية اليوم، فى محافظات "القاهرة - الإسماعيلية - البحيرة - الوادي الجديد_ الدقهلية - المنيا - البحر الأحمر".

مصر تتعاون مع طاجيكستان في الموارد المائية ومؤتمر المناخ COP27

فى سياق آخر، إلتقى الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، مع السفير ضراب الدين قاسمى سفير دولة طاجيكستان بالقاهرة ، الإثنين، وذلك لمناقشة سُبل تعزيز مجالات التعاون بين البلدين في مجال الموارد المائية والرى.

كما استعرض الدكتور عبد العاطى، موقف الاستعدادات الجارية لعقد إسبوع القاهرة الخامس للمياه، وجناح المياه المقام ضمن فعاليات مؤتمر المناخ القادم COP27، والمشاركة الطاجيكية المنتظرة فى فعاليات هذين الحدثين الهامين ، مع التأكيد على أهمية إبراز الترابط الهام بين المياه والمناخ خلال هذه الفعاليات وغيرها من الفعاليات الدولية.

فى السياق ذاته، كما التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، مع فرانس تيمرمانز النائب الأول ومفوض الصفقة الأوروبية الخضراء بالمفوضية الأوروبية والوفد المرافق له بحضور السفير كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، لمناقشة آليات التعاون المشترك فى دعم خارطة الطريق لاستضافة مؤتمر المناخ COP27.

وأشادت الدكتورة ياسمين فؤاد، بقرار الاتحاد الأوروبي بوضع أجندة المناخ على قمة أولوياته، خاصة مع الحاجة للاسراع في اتخاذ اجراءات تنفيذية لمواجهة آثار تغير المناخ من أجل الإنسانية، مؤكدة أن مؤتمر شرم الشيخ للمناخ COP27 لم يكتفى بالبناء على نجاحات مؤتمر جلاسكو للمناخ COP26 ، ولكن سيعمل على ضمان احراز مزيد من التقدم في أجندة المناخ ورفع الطموح، ووفاء الدول بتعهداتها، مع مساعدة الدول النامية على الوصول لمصادر التمويل، حيث نعمل مع صندوق المناخ الأخضر لتطوير آلية تيسر الوصول للتمويل.

اجتماع وزيرة البيئة

الزراعة تطرح سلع غذائية وخضروات بأسعار مناسبة

إضافة إلى ذلك، يتابع السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم، أعمال توريد محصول القمح المحلى الموسم الحالى بكمية إجمالية تصل إلى حوالى 10 ملايين طن للحد من الفجوة بين الإنتاج المحلى والاستهلاك الفعلى.

كما يتم متابعة طرح العديد من السلع والمنتجات الغذائية والخضروات فى منافذ الوزارة، وذلك لمواجهة إرتفاع الأسعار وعمليات الاحتكار من بعض التجار، ومنها طرح كميات كبيرة من الطماطم بسعر 10 جنيهات ، وذلك تحت إشراف المستشار سعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة.

القاهرة عاصمة الثقافة لدول العالم الإسلامي 2022

فى سياق مختلف، أطلقت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والدكتور سالم بن محمد المالك المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو" واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة فعاليات الاحتفالات باختيار القاهرة عاصمة الثقافة لدول العالم الإسلامي والتى تمتد طوال 2022 ، وذلك فى احتفالية كبرى أقيمت على المسرح الروماني بسور القاهرة الشمالي بحضور مجموعة من سفراء وممثلي الدول المشاركة في الفعاليات وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وأكدت أن هذا الاختيار يمثل انطلاقة دولية جديدة للقاهرة في عام 2022 تحمل خلاله لقب عاصمة الثقافة لدول العالم الإسلامي لتقدم ثقافتها وحضارتها إلى العالم بأسره من خلال 149 فعالية ابداعية تجسد اهم معالم الهوية المصرية بمشتملاتها الثقافية والتراثية المتعددة وتعكس التراكم الحضاري والعطاء الثقافي لهذه المدينة العريقة التي يقف حاضرها شاهدًا على أصالتها وحاملًا لقيم الجمهورية الجديدة .