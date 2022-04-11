رئيس الوزراء الهندي: «كورونا» لم تنته ولا يجب التخلي عن الإجراءات الاحترازية

حث رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي المواطنين على عدم التراخي في تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا لأن الفيروس يتغير باستمرار، وربما يستمر في الظهور من جديد في حال لم يتم اتخاذ الإجراءات الملائمة.

ونقلت صحيفة "هندوستان تايمز" عن رئيس الوزراء الهندي، قزله في خطاب ألقاه افتراضيا للاحتفال بيوم التأسيس الـ14 لمعبد في ولاية جوجارات، جائحة كورونا تمثل أزمة كبيرة، ونحن لا نقول أن الأزمة انتهت ربما تكون توقفت لفترة

مؤقتة ولكننا لا نعلم متى سوف تعاود الظهور.

وأضاف "مودي"، " إنه مرض متغير ومن أجل وقف ذلك، قمنا بتوزيع نحو 1.85 مليار جرعة لقاح، وهو ما أدهش العالم"، وأوضح" لقد أصبح ذلك ممكنا بسبب دعمكم".

وقد أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الاثنين، تسجيل 861 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك يصل إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى 43 مليونا و 36 ألفا و132 حالة.

وقد سجلت الهند ما لا يقل عن حالتين مشتبه بهما بمتحور " اكس إي" سريع الانتشار.