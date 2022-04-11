الإثنين 11 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كوريا الجنوبية ترفض طلب أوكرانيا بمنحها أسلحة فتاكة

كوريا الجنوبية
كوريا الجنوبية

قالت مصادر حكومية وعسكرية بكوريا الجنوبية إن أوكرانيا طلبت مؤخرا من سيئول دعمها بأسلحة الدفاع الجوي ، لكن الحكومة أكدت مرارا موقفها ضد تقديم أي أسلحة فتاكة.

 

وقالت المصادر إن وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف، طلب دعما لأنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية أثناء مكالمة هاتفية مع وزير الدفاع الكوري الجنوبي، سوه أوك، في 8 أبريل الجاري. وقال مسؤول عسكري إن الوزير الأوكراني لم يذكر نظام دفاع جوي محدد.

 

وذكرت المصادر أن الوزير سوه أكد موقف حكومة سيئول ضد تقديم أي أسلحة فتاكة.

 

وفي بيان صحفي عقب المكالمة، قالت وزارة الدفاع إنه خلال المكالمة الهاتفية، شرح الوزير سوه الجهود المبذولة على مستوى الوزارة لدعم الأسلحة غير الفتاكة، وأعرب الوزير ريزنيكوف عن امتنانه لدعم كوريا الجنوبية، بما في ذلك المساعدات الإنسانية.

 

وأعرب الوزير أيضا عن أمله في أن تراقب كوريا الجنوبية الوضع في أوكرانيا باستمرار مع تقديم المساعدات اللازمة.

 

وأفادت التقارير بأنه في بداية الشهر الماضي، أرسلت أوكرانيا رسالة رسمية تطلب فيها مساعدات عسكرية وإنسانية إلى جميع أنحاء العالم، وتم تضمين أسلحة فتاكة في العناصر المطلوبة للمساعدة.

و علي صعيد آخر ، سجلت كوريا الجنوبية 90 ألفا و 928 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، حسبما أفادت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الاثنين.
 

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 15 مليونا و 424 ألفا و 598 إصابة، بحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية.
 

كما سجلت البلاد 258 وفاة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 19 ألفا و 679 وفاة.
 

وبلغ عدد الملقحين حتى منتصف ليل أمس الأحد 44.51 مليون شخص، أو 86.7% من تعداد السكان، في حين حصل 32.92مليون شخص، أي نحو 63.2% على جرعات تنشيطية.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

كوريا الجنوبية أوكرانيا أسلحة فتاكة رفض طلب كوريا الجنوب

رئيس التحرير

وائل لطفي

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