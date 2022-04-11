الإثنين 11 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وكيل «صحة الغربية» يتابع سير العمل بالمستشفيات (صور)

صحة الغربية
صحة الغربية

تفقد الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، مساء الأحد، مستشفى بسيون المركزي وحميات بسيون، رافقه الدكتور هشام شيحة مدير عام الطب العلاجي، ومحمد غانم مفتش مالي وإداري، وبحضور المهندسة مني صالح رئيس مجلس ومدينة بسيون، والدكتور محمد الحلفاوي مدير الإدارة الصحية بسيون،  وخلال الزيارة تم المرور على الاستقبال و الطورائ.

 وأكد على توافر جميع الأدوية والمستلزمات الطبية لضمان تقديم الخدمة الطبية اللازمه للمرضى، و تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية اللازمة والتزام الفرق الطبية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية بتطوير المنظومة الصحية بالغربية  وتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين.

كما تم المرور علي قسم الأشعة والتأكد من جاهزية كافة الأجهزة ومعمل وصيدلية المستشفى، والعناية المركزة والحضانات وكافة أقسام المستشفى للتأكد مدى جاهزيتها لاستقبال أي حالات طارئة، وكذلك التأكد من مدى جهازية الأطقم الطبية القائمة على تقديم الخدمات الطبية بالمستشفى، مؤكدًا على إدارة المستشفى الاهتمام بالصيانة الدورية للأجهزة.

ووجه وكيل الوزارة، باستقبال مصابي فيروس كورونا بمستشفى حميات بسيون بالتنسيق مع إدارة مستشفى بسيون المركزي، ومتابعة الحالات وإشراف أطباء الباطنة، وكذا تشغيل مستشفى بسيون المركزى بكامل قوتها لاستقبال جميع المرضى غير مصابي فيروس كورونا.

كما شدد على توفير المخزون الاستراتيجي من الأدوية، وفي حالة نقص بعض الأدوية يتم التواصل فورًا لتوفير جميع الأدوية الأزمة بأقسام الطوارئ والتأكد من توافر المستلزمات الطبية بالأقسام الداخلية، مشيرًا إلى أن منظومة الشراء الموحد تقوم بتوفير جميع المستلزمات الطبية اللازمة، وكذا تفعيل معايير الجودة والتأكيد على تفعيل عمل فرق الجودة، وفرق مكافحة العدوى والسلامة والصحة المهنية .

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وكيل صحة الغربية جولة مسائية بمستشفيات بسيون يشدد علي اتباع أساليب مكافحة العدوي

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