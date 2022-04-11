الإثنين 11 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الاختيار 3 الحلقة 9| «كلمة السر- كريم البديوي».. الأمن الوطني يحدد الطرف الثالث بشحنة الأسلحة الإخوانية

الاختيار
الاختيار

يواصل مسلسل «الاختيار 3» توثيق حالة الصراع التي عانت منها البلاد على مدار عام من حكم الجماعة الإرهابية وتحديها الواضح للشعب وأجهزة الدولة ومحاولة فرض مخططاتها لأخونة مصر، الأمر الذي أثار  حالة من الغضب الشعبي وصولًا إلى ثورة 30 يونيو 2013.

وشهدت الحلقة التاسعة من مسلسل الاختيار 3، نجاح ضباط قطاع الأمن الوطني بقيادة زكريا يونس، في رصد وتحديد الطرف الثالث في صفقة السلاح الإخوانية حيث تبين أنه الإرهابي “كريم بديوي”.

ورصدت متابعات الأمن الوطني أن “الغراب” الإرهابي الأجنبي توجه للقاء الإرهابي “كريم بديوي” في مدينة نصر، ويداهم رجال الأمن الوطني منزله للقبض عليه حيث يتبادل الإرهابي إطلاق النيران مع القوات ويبدأ في استخدام العبوات الناسفة في التعامل مع القوات قبل أن تنفجر فيه إحداها ويسقط صريعًا.

مسلسل «الاختيار 3» بطولة أحمد عز، وكريم عبدالعزيز، وأحمد السقا، وياسر جلال، وخالد الصاوي، وعبدالعزيز مخيون، ومحمود البزاوي، وأمير المصري، من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

يعرض مسلسل الاختيار 3 يومياَ في المواعيد التالية: على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.

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وائل لطفي

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