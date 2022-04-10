الأحد 10 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تصريح بدفن جثة المزارع لقي مصرعه على يد شقيقه بأسوان

جثة
جثة

صرحت نيابة دراو بمحافظة أسوان، اليوم الأحد، بدفن جثة الشاب الذي لقي مصرعه قتلاً على يد شقيقه، أثر مشاجرة وقعت بينهم على الميراث، وبعدها قام الجاني بإلقاء حجارة على المجني عليه وإصابته بنزيف ما أدى إلى لفظه أنفاسه الأخيرة مباشرة متأثرًا بإصابته.

 

وجاء ذلك بعد الكشف الطبي وتشريح الجثمان بواسطة الطبيب الشرعي في مشرحة دراو العمومية، وبعدها أصدر تصريح الدفن الجثة وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.


جدير بالذكر أن نجح ضباط المباحث بمركز شرطة دراو برئاسة النقيب أيمن شامة معاون المباحث، وبناءًا على تعليمات الرائد كريم بدران، رئيس المباحث، في إلقاء القبض على قاتل شقيقه، بعد الجريمة مباشرة، مساء أمس  السبت، وجاري مباشرة التحقيقات حول الواقعة للتعرف على التفاصيل، ومعاينة مسرح الجريمة.

تلقى اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، إخطارًا يفيد بقدوم شخص على قتل شقيقه ويدعى "م.ح" يبلغ من العمر 35 عامًا، أثر مشادة كلامية وقعت بينهم،  اثرها قام الجاني بإلقاء حجارة على المجني عليه وإصابته بنزيف ما أدى إلى لفظه أنفاسه الأخيرة مباشرة متأثرًا بإصابته، وعلى الفور توجهت سيارة الإسعاف لنقل الجثة إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

 

وتبين بالتحريات الأولية أن الشقيقان يعملان مزارعيين، ووقعت مشاجرة بينهم على الميراث، أثرها القي الجاني بالحجارة على المجني عليه وإصابته بنزيف ما أدى إلى لفظ أنفاسه الأخيرة مباشرة، وتم إيداع جثمانه بالمشرحة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وثبوت الشبهة الجنائية لاستخراج تصريحات الدفن، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.

 

وبناءًا على تعليمات الرائد كريم بدران رئيس مباحث مركز شرطة دراو توجه رجال المباحث بمركز شرطة دراو إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

 

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها.

 

أسوان الكشف الطبى مشادة كلامية اتخاذ قتل شقيقه

رئيس التحرير

وائل لطفي

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