الاختيار 3 الحلقة 9| السيسي لابنته: «بدعيلك ربنا يرزقك بعريس ابن حلال يحبك»

تتسارع الأحداث في الحلقة التاسعة من مسلسل الاختيار 3، والذي يعرض على قناة أون في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، إذ انتقلت الأحداث إلى ياسر جلال الذي يجسد دور الرئيس عبدالفتاح السيسي وابنته الذي تقوم بدورها مايان السيد.

ودار حوار بينهما يعكس صورة الأب السند الحنون المتفاهم مع أولاده وخاصةً بناته.

واختتم المشهد بين السيسي وابنته بدعوة يتمناها كل أب لابنته قائلًا: «بدعيلك ربنا يرزقك بعريس ابن حلال يحبك».

مسلسل «الاختيار 3» يوثّق بالأدلة فترة مهمة في تاريخ مصر الحديث، منذ تولي جماعة الإخوان الإرهابية الحكم، وسعي قياداتها للسيطرة على مفاصل الدولة، حتى رحيلهم بثورة شعبية في 30 يونيو 2013.

وتناولت الحلقة السابقة أخطر تسريب سياسي، ويتضمن تهديد محمد مرسي والإخوان بحرق مصر إذا لم تعلن النتيجة فوزه في الانتخابات الرئاسية 2012، كما تضمنت فشل الدعوة لحوار مع القوى السياسية بعد فقدان الثقة في الجماعة ورئيسها بعد الإعلان الدستوري الاستبدادي.

مسلسل «الاختيار 3» بطولة أحمد عز، وكريم عبدالعزيز، وأحمد السقا، وياسر جلال، وخالد الصاوي، وعبدالعزيز مخيون، ومحمود البزاوي، وأمير المصري، من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

يعرض المسلسل يوميًا في المواعيد التالية: على قناة ON الساعة 9.30 مساءً والإعادة الساعة 4.20 صباحًا والساعة 3.25 مساءً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساءً ويعاد الساعة 6 صباحًا والساعة 10.30 صباحًا والساعة 4.40 مساءً.