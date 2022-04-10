الأحد 10 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ سوهاج يشارك في حفل إفطار جماعي لـ 300 شخص من ذوي الهمم

محافظ سوهاج
محافظ سوهاج

شارك اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، في حفل الإفطار الجماعى الذى نظمته المحافظة بالحديقة المتحفية، بمشاركة 300 شخص من ذوي الهمم من مختلف مراكز المحافظة، بحضور أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، واللواء عصام الدين الليثي السكرتير العام للمحافظة، والعميد نبيل شحاتة المستشار العسكري للمحافظة، واللواء ضياء أبو العزم السكرتير العام المساعد، وذلك في إطار حرص المحافظ على التواصل مع جميع فئات المجتمع السوهاجي.

وحرص "الفقي" خلال حفل الإفطار على تبادل الحديث مع الأشخاص ذوي الهمم، مؤكدا أن جميع أجهزة المحافظة لا تألو جهدا من أجل دعم جميع الفئات داخل المجتمع السوهاجي، معربا عن سعادته بمشاركته لذوي الهمم في حفل الإفطار الجماعي. 

وأشاد ذوي الهمم بالدعم الكامل الذي يقدمه اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج لهم، وحرصه على المشاركة دائما في جميع الفعاليات والأنشطة الخاصة بهم، والعمل دائما على تلبية تطلعاتهم ومطالبهم، وحرصوا في نهاية الإفطار على التقاط الصور التذكارية مع المحافظ.

افتتح اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، يرافقه أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، مدرسة سوهاج الرسمية لغات "تعليم أساسي" بالكورنيش الغربي بنطاق حي غرب سوهاج، بتكلفة 7 ملايين جنيه، تحت إشراف هيئة الأبنية التعليمية بسوهاج، وذلك في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي، بحضور النائب حاتم مبارك عضو مجلس النواب، والدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وسيد أبو عقيل مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بسوهاج، وعدلي أبو عقيل رئيس مركز ومدينة سوهاج، وأحمد الشطوري رئيس حي غرب سوهاج.

وتفقد المحافظ المدرسة واستمع إلى شرح مفصل عن أعمال إنشاء المدرسة، المكونة من دور أرضي + 3 أدوار علوية متكررة، مقامة على مساحة إجمالية 2700 متر مربع، بينما يشغل مبنى المدرسة مساحة 2000 متر مربع، بعدد 22 فصل دراسي+ فصول دمج لذوي الهمم، بالإضافة إلى " معمل لغات، معمل علوم، مجالات، مصادر، مناهل معرفة، كمبيوتر".

ومن جانبه قال مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بسوهاج أن المشروع ضمن 87 مدرسة بخطة هذا العام، تم الانتهاء منها وتسليمها، مشيرا إلى أنها جاهزة للافتتاح بتكلفة إجمالية 420 مليون جنيه، بعدد 1072 فصل دراسي.

هيئة متحف مدير فعاليات محافظ مجتمع حفل

رئيس التحرير

وائل لطفي

البديل الثالث الذى قضى على طيور الظلام

الأكثر قراءة

مصرع وإصابة 12 في تصادم 10 سيارات وقت الإفطار بالجيزة

مصدر أمني ينفي اختفاء المواطن أيمن هدهود قسريًا ويكشف مكانه

الصحة تكشف تفاصيل متحور «أوميكرون XE» الجديد.. وتؤكد: المتحور شائع للغاية

مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد: استمرار الحضانة للأم بعد زواجها مع «ضمانات»

بعد 8 حلقات.. «دايمًا عامر» على قائمة التريند في 5 دول عربية (تحليل بيانات)

بدء تدريب المعلمين بالصفوف الأولى على منصة التدريب والتطوير المهني الإلكترونية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

رمضان الساكن فى الراديو والتليفزيون

جمال-أسعد

المتهم الحقيقى فى قتل القمص

محمد العسيري

زراعة الأمل فى صحراء أكتوبر

ماجد حبته

الذين خانوا عمران خان!

لواء.حمدى البطران

التوتر الطائفى بسبب رعونة بعض الأشخاص

د.أحمد الخميسى

الكاهن أرسانيوس.. مساء الخميس 7 أبريل

محمد المعتصم

«الحسينى» شهيدًا.. الاختيار يصحح معلومات «ميليشيات ٨ الصبح» الإلكترونية

د. منى حلمى

مرضاة الله لا تحتاج الصخب والاستعراض والاستعلاء والوصاية

صور

صلاة التراويح بمسجد الحسين في احتفال «الأوقاف» بذكرى العاشر من رمضان

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

تبادل إطلاق نار بين قوة إسرائيلية وشقيقى مُنفذ هجوم تل أبيب

للاشتباه بتنفيذ هجوم: مقتل فلسطينية قرب المسجد الإبراهيمي بالخليل

اشتية: توتر الأوضاع نتيجة للتصعيد الإسرائيلي وغياب الأفق السياسي