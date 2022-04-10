محافظ سوهاج يشارك في حفل إفطار جماعي لـ 300 شخص من ذوي الهمم

شارك اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، في حفل الإفطار الجماعى الذى نظمته المحافظة بالحديقة المتحفية، بمشاركة 300 شخص من ذوي الهمم من مختلف مراكز المحافظة، بحضور أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، واللواء عصام الدين الليثي السكرتير العام للمحافظة، والعميد نبيل شحاتة المستشار العسكري للمحافظة، واللواء ضياء أبو العزم السكرتير العام المساعد، وذلك في إطار حرص المحافظ على التواصل مع جميع فئات المجتمع السوهاجي.



وحرص "الفقي" خلال حفل الإفطار على تبادل الحديث مع الأشخاص ذوي الهمم، مؤكدا أن جميع أجهزة المحافظة لا تألو جهدا من أجل دعم جميع الفئات داخل المجتمع السوهاجي، معربا عن سعادته بمشاركته لذوي الهمم في حفل الإفطار الجماعي.



وأشاد ذوي الهمم بالدعم الكامل الذي يقدمه اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج لهم، وحرصه على المشاركة دائما في جميع الفعاليات والأنشطة الخاصة بهم، والعمل دائما على تلبية تطلعاتهم ومطالبهم، وحرصوا في نهاية الإفطار على التقاط الصور التذكارية مع المحافظ.

افتتح اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، يرافقه أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، مدرسة سوهاج الرسمية لغات "تعليم أساسي" بالكورنيش الغربي بنطاق حي غرب سوهاج، بتكلفة 7 ملايين جنيه، تحت إشراف هيئة الأبنية التعليمية بسوهاج، وذلك في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي، بحضور النائب حاتم مبارك عضو مجلس النواب، والدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وسيد أبو عقيل مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بسوهاج، وعدلي أبو عقيل رئيس مركز ومدينة سوهاج، وأحمد الشطوري رئيس حي غرب سوهاج.

وتفقد المحافظ المدرسة واستمع إلى شرح مفصل عن أعمال إنشاء المدرسة، المكونة من دور أرضي + 3 أدوار علوية متكررة، مقامة على مساحة إجمالية 2700 متر مربع، بينما يشغل مبنى المدرسة مساحة 2000 متر مربع، بعدد 22 فصل دراسي+ فصول دمج لذوي الهمم، بالإضافة إلى " معمل لغات، معمل علوم، مجالات، مصادر، مناهل معرفة، كمبيوتر".

ومن جانبه قال مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بسوهاج أن المشروع ضمن 87 مدرسة بخطة هذا العام، تم الانتهاء منها وتسليمها، مشيرا إلى أنها جاهزة للافتتاح بتكلفة إجمالية 420 مليون جنيه، بعدد 1072 فصل دراسي.