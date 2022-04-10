هل أثرت كورونا على تقنيات التصويت في الانتخابات الفرنسية؟

يصوت في الجولة الأولى من الانتخابات الفرنسية اليوم الأحد، حوالي 48.7 مليون فرنسي مسجلين في القوائم الانتخابية للمكان الذي يعيشون فيه، ويجب ألا يقل عمر الناخبين عن 18 عامًا.

وترصد “الدستور” في التقرير التالي طرق التصويت وإجراءات كورونا المتبعة في مراكز الاقتراع:

نظام يستخدم منذ أجيال

في مفاجأة واضحة، يستخدم الناخبون الفرنسيون في الانتخابات الرئاسية اليوم الأحد نفس النظام المستخدم منذ أجيال، عن طريق بطاقات الاقتراع الورقية التي يتم الإدلاء بها شخصيًا ويتم عدها يدويًا.

وعلى الرغم من الدعوات الدورية لمزيد من المرونة أو التحديث، لا تقوم فرنسا بالتصويت بالبريد أو التصويت المبكر أو استخدام آلات التصويت بشكل جماعي مثل الولايات المتحدة.

ويصوت الناخبون خياراتهم في كشك، مع إغلاق الستائر، ثم يضعون أوراق اقتراعهم في مظروف يتم وضعه بعد ذلك في صندوق اقتراع شفاف، ويجب عليهم إظهار بطاقة هوية تحمل صورة وتوقيع وثيقة، بجانب اسمهم، لإكمال العملية.

ويقوم المتطوعون بفرز بطاقات الاقتراع واحدة تلو الأخرى حيث سيستخدم المسؤولون بعد ذلك البرامج التي تديرها الدولة للتسجيل والإبلاغ عن النتائج بشكل أكثر كفاءة.

لكن من الناحية القانونية فقط الورق مهم، إذا تم الطعن في النتيجة، يتم إعادة فرز البطاقات الورقية يدويًا.

ويمكن التصويت بالوكالة أيضا حيث يمكن للأشخاص الذين لا يستطيعون الذهاب إلى صناديق الاقتراع لأسباب مختلفة تفويض شخص آخر للتصويت لهم.

وللقيام بذلك، يجب على الناخب ملء استمارة في وقت مبكر وإحضارها إلى مركز الشرطة، حيث يمكن أن يكون الشخص وكيلًا لما لا يزيد عن ناخب واحد يعيش في فرنسا، وربما شخصًا إضافيًا يعيش في الخارج.

وقد صوت ما يصل إلى 7% بالوكالة في الانتخابات الرئاسية الأخيرة قبل خمس سنوات.

ولا يوجد تصويت بالبريد، حيث أن التصويت الآلي نادر، إذا تم حظر التصويت عبر البريد في عام 1975 وسط مخاوف من الاحتيال المحتمل.

وتم السماح بالتصويت الآلي كتجربة بدأت في عام 2002، ولكن تم تجميد شراء آلات جديدة منذ عام 2008 بسبب مخاوف أمنية، فقط بضع عشرات من المدن لا تزال تستخدمها.

في العام الماضي، حاولت حكومة ماكرون الوسطية تمرير تعديل للسماح بالتصويت المبكر عن طريق الآلة لتشجيع المشاركة الانتخابية وسط جائحة كورونا المستجد، ولكن رفض مجلس الشيوخ، بقيادة أغلبية محافظة، الإجراء، بحجة أنه تم الإعلان عنه دون سابق إنذار ولم يكن قويًا بما يكفي من الناحية القانونية.

التصويت وسط إجراءات كورونا

تم رفع معظم قيود فيروس كورونا في البلاد، على الرغم من أن عدد الحالات أقل بكثير مما كان عليه في وقت سابق من هذا العام، إلا أن الإصابات تتزايد مرة أخرى لعدة أسابيع، لتصل إلى أكثر من 130 ألف حالة مؤكدة جديدة كل يوم.

ويمكن للأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس وتعافوا الذهاب إلى صناديق الاقتراع، ونصحت السلطات بشدة بارتداء قناع واتباع الإرشادات الصحية الأخرى.

يمكن للناخبين غسل أيديهم في مراكز الاقتراع، والتي ستتوفر أيضًا معقم لليدين، وسيتم تنظيف المعدات بشكل متكرر، وستسمح كل لجنة اقتراع بتغيير الهواء النقي لمدة 10 دقائق على الأقل كل ساعة.