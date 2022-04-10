الخميس .. افتتاح معرض «رسائل لونية» بقاعة صلاح طاهر في الأوبرا

تحتفي الفنانة منى فتحي، بافتتاح معرضها الشخصي الجديد تحت عنوان "رسائل لونية"، الخميس المقبل، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، بقاعة صلاح طاهر بدار الأوبرا المصرية.



وقالت:"فتحي “المجموعة الجديدة تسير على نفس نهج تجربتي الفنية فهي تميل إلى التعبير التجريدي اللوني، حيث لغة اللون وتأثيره البصري والوجداني، ولكن وفق صياغات تشكيلية تنأى بالعمل عن المدرسة التجريدية الكلاسيكية إلى منظور سريالي الذي أجده أكثر تحرراً في تعبيره عن الحالة النفسية بعيدًا عن الفكر العقلاني الموجه”.

وتابعت:"وقادر على تصوير حركة الذهن الحر بلا قيود للمنطق أو القيم الجمالية المتوازنة. ومعظم الأعمال رسمتها بعد رحلة إلى منطقة طور سيناء الساحرة، حالة جميلة من الإندماج مع الطبيعة حيث أعشق البحر وصوته والجبال وظاهرتي الشروق والغروب، هذه الأجواء تُشعرني بأني أعيش خارج العالم الواقعي، عالم خاص بي بأسراره ورسائله".



وأضافت "في هذه المرحلة تسيطر الألوان الزيتية مع حضور للأكريليك أيضًا. ويميل الأسلوب إلى السريالية التعبيرية لإحداث تنوع بصري ذو دلالات رمزية لأشياء تحضر جزئياً أو تختفي كُلياً تاركة للمُتلقي اكتشافها أو اكتشاف دلالات جديدة مرتبطة بذكرياته وتجاربه الشخصية".

