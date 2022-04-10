الأحد 10 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس مسجل خطر يروج المخدرات في بولاق الدكرور

حشيش
حشيش

كشفت تحقيقات النيابة العامة في الجيزة، اليوم الأحد، عن ترويج مسجل خطر مضبوط بحوزته عدد من قطع الحشيش المخدر، على المدمنين والمتعاطين ، وأنه يروج المخدرات؛ لتحقيق مكاسب مالية، وتحرر محضر بالواقعة، وتم إحالة المتهم إلى النيابة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق. 

واعترف المتهم أنه تعرف على تاجر مواد مخدرة ويحصل منه على المخدرات لترويجه بين عملائه، في بولاق الدكرور والمناطق المحيطة، وأرشد عن هويته، كما اعترف بتخزين المواد المخدرة بشقته، تمهيدا لترويجها.

وتم الكشف عن نشاط المتهم، بعد ورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، تفيد تورط عاطل في ترويج المواد المخدرة، ورصد رجال المباحث تحركات المتهم، وعقب تقنين الإجراءات القانونية لضبطه، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته عدد من قطع الحشيش المخدر.

وتحرر محضر بالواقعة، وتم إحالة المتهم إلى النيابة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

تحقيقات النيابة العامة مسجل خطر ترويج مكاسب مالية قسم شرطة بولاق الدكرور المواد المخدرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

عام الحزن في مصر

الأكثر قراءة

«كوميديا الطلاق».. «الدستور» تحقق في كوارث السوشيال ميديا على الحياة الزوجية

حافلة الأهلى تتعرض لـ حادث بعد العودة من مباراة المصرى

الصحة تكشف تفاصيل متحور «أوميكرون XE» الجديد.. وتؤكد: المتحور شائع للغاية

«الإحصاء» يعلن ارتفاع معدل التضخم الشهرى.. والسبب «اللحوم» و«الحبوب»

أخطر تسريب سياسي: مرسي يهدد بحرق مصر إذا لم يصبح رئيسا (فيديو)

موعد مباراة الأهلي ضد الرجاء المغربي في ذهاب ربع نهائي أبطال أفريقيا 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

الكاهن أرسانيوس.. مساء الخميس 7 أبريل

محمد المعتصم

«الحسينى» شهيدًا.. الاختيار يصحح معلومات «ميليشيات ٨ الصبح» الإلكترونية

د. منى حلمى

مرضاة الله لا تحتاج الصخب والاستعراض والاستعلاء والوصاية

ماجد حبته

انحراف أممى جديد

حسين دعسة

إسرائيل تريد العنف.. تلعب لعبة الاستغماية لجعل العالم يبكي معها

مؤمن المحمدي

أهداف الأهلى المئوية (4)

بسنت حسن

الضعيف والصفعة

حسن كامل

رجال بدولة المؤسسات

صور

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

عزاء زوجة الكاتب الصحفى إبراهيم أبوكيلة

محطة تل أبيب

المزيد

حزب رئيس الوزراء الإسرائيلى مازال يحدوه الأمل فى عودة رئيسة الائتلاف المُستقيلة

إسرائيل تمنع دخول وخروج مواطنى الـ48 من وإلى جنين

مسئول فلسطينى لبوجدانوف: لا ينبغى أن تربح واشنطن فى حرب هيمنتها على العالم