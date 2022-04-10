حبس مسجل خطر يروج المخدرات في بولاق الدكرور

كشفت تحقيقات النيابة العامة في الجيزة، اليوم الأحد، عن ترويج مسجل خطر مضبوط بحوزته عدد من قطع الحشيش المخدر، على المدمنين والمتعاطين ، وأنه يروج المخدرات؛ لتحقيق مكاسب مالية، وتحرر محضر بالواقعة، وتم إحالة المتهم إلى النيابة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.



واعترف المتهم أنه تعرف على تاجر مواد مخدرة ويحصل منه على المخدرات لترويجه بين عملائه، في بولاق الدكرور والمناطق المحيطة، وأرشد عن هويته، كما اعترف بتخزين المواد المخدرة بشقته، تمهيدا لترويجها.



وتم الكشف عن نشاط المتهم، بعد ورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، تفيد تورط عاطل في ترويج المواد المخدرة، ورصد رجال المباحث تحركات المتهم، وعقب تقنين الإجراءات القانونية لضبطه، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته عدد من قطع الحشيش المخدر.



وتحرر محضر بالواقعة، وتم إحالة المتهم إلى النيابة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.