الأحد 10 أبريل 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رئيس اتحاد الإذاعات الإسلامية يهنئ الرئيس السيسى بذكرى العاشر من رمضان

رئيس اتحاد الإذاعات
رئيس اتحاد الإذاعات الإسلامية الدكتور عمرو الليثي

 وجه رئيس اتحاد الإذاعات الإسلامية الدكتور عمرو الليثي، بخالص التهانئ إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والقوات المسلحة، بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان.

ونوه الليثي - في خطاب التهنئة - بالملحمة الكبرى التي سطرها رجال القوات المسلحة، على أرض سيناء الغالية، وجادوا فيها بدمائهم وأرواحهم الذكية، في سبيل الدفاع عن الوطن ورفعته واستقلال أراضيه، وتحرير سيناء الغالية من دنس المحتل.

وأكد أن الذكرى الخالدة ستظل -على مر العصور- مصدر إلهام للجميع، يستلهم منها معاني العزيمة والإصرار على تحدي الصعاب؛ للحفاظ على استقرار الوطن ووحدته، داعيًا الله - عز وجل - أن يحفظ مصر، ويسدد خطى الرئيس السيسي ويوفقه فيما يبذله من إنجازات للوطن الغالي والأمة العربية والإسلامية.

الرئيس عبد الفتاح السيسي القوات المسلحة الإسلامية أرض سيناء تحرير سيناء عبد الفتاح السيسي السيسي ذكرى العاشر من رمضان

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