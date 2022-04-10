الأحد 10 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«حارب ضد داعش».. عسكري أمريكي يقود تدريب المتطوعين الأجانب بأوكرانيا

أندرو ميلبورن
أندرو ميلبورن

سلط تقرير غربي الضوء على مشاركة قائد سابق في القوات الخاصة الأمريكية في دعم القوات الأوكرانية ضد الغزو الروسي، وسبق له أن شارك في القتال ضد تنظيم داعش الإرهابي.

 

وأوضحت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية في تقرير اليوم، أن "أندرو ميلبورن" والذي خدم في سلاح مشاة البحرية الأمريكية كجندي خاص لكنه تقاعد بعد 31 عامًا كعقيد، وأنشأ مركز التدريب العسكري في أوكرانيا، وأطلق عليه اسم مجموعة موزارت، لنقل مهارات القوات الخاصة إلى كييف.

 

وأشارت الصحيفة إلى أن ميلبورن وُلد في هونج كونج لكنه نشأ في المملكة المتحدة ثم انتقل إلى الولايات المتحدة، والآن يشارك في تدريب القوات الأوكرانية لمحاربة الروس.

 

ووفقًا للصحيفة انضم العديد من قدامى المحاربين في الجيش البريطاني إلى مجموعة موزارت لمواجهة العدوان الروسي على أوكرانيا، حيث تطوع ما يقدر بنحو 5000 شخص للقتال من أجل أوكرانيا، على الرغم من افتقار عدد كبير منهم إلى التدريب العسكري الأساسي.

 

وقال ميلبورن إن بعض المتطوعين غير العسكريين، بمن فيهم بريطانيون وأمريكيون، ليس لديهم الخبرة الكافية مشيرا إلى أن تدفق المتطوعين بشكل أفضل ضروري لتحديد ما إذا كانت لديهم المهارات والمزاج المطلوبين للقتال في الخطوط الأمامية من القتال.

 

وأضاف: "نعمل من خلال جهات اتصال في قيادة العمليات الخاصة في أوكرانيا وتوصلنا إلى برنامج يتناوب فيه الرجال خارج الخطوط الأمامية ونقدم لهم التدريب الذي هم بأمس الحاجة إليه، للتأكد من أنهم على الأقل قادرون على استخدام أسلحتهم بشكل صحيح، كما يتلقون تدريبًا طبيًا، وتدريبًا على التخلص من الذخائر المتفجرة وتدريب للوعي بالظروف حول اكتشاف العبوات الناسفة".

 

وأوضح ميلبورن أنهم ليسوا مجموعة متهورة من المرتزقة لكنه يسعى لبناء قدرات المتطوعين في القتال.

 

وكشف العسكري الأمريكي عن تسجيلهم سلسلة من الحوادث حيث قام رجال بإصابة أنفسهم عمدا للخروج من القتال ومن بينهم الغربيون والبريطانيون والأمريكيون بسبب شراسة القتال.

القوات الخاصة الأمريكية القوات الأوكرانية داعش أندرو ميلبورن مشاة البحرية الأمريكية أوكرانيا كييف مجموعة موزارت المملكة المتحدة

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