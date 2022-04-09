السبت 09 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الاختيار 3 الحلقة 8: توثيق تورط الإخوان في تهريب السلاح لتنفيذ أعمال إرهابية

الاختيار3
الاختيار3

كشفت الحلقة 8 من مسلسل الاختيار 3 عن أحداث مثيرة وعدد من الملفات الأمنية الهامة جاء أبرزها تورط جماعة الإخوان الإرهابية في تهريب السلاح إلى داخل البلاد عن طريق السفن.

وتبين من خلال أحداث الحلقة أن رجال المخابرات العامة تتبّعوا تحركات القيادي الإخواني صفوت حجازي، وأوضح ضابط المخابرات العقيد مروان - الذي يجسد دوره الفنان أحمد عز- تأكّده أن جماعة الإخوان «الإرهابية»، وراء دخول صفقة الأسلحة للبلاد.

وظهر مشهد استقلال القيادي في الجماعة الإرهابية صفوت حجازي لأحد السيارات التابعة للرئاسة وتواجده في أحد المقابلات الخاصة بصفقة السلاح، ما يدلَّ على علاقة الجماعة بهذه الصفقة، بهدف دخولها مصر للقيام بأعمال إجرامية.

مسلسل «الاختيار 3» يوثّق بالأدلة فترة مهمة في تاريخ مصر الحديث، منذ تولي جماعة الإخوان الإرهابية الحكم، وسعي قياداتها للسيطرة على مفاصل الدولة، حتى رحيلهم بثورة شعبية في 30 يونيو 2013.

وتناولت الحلقة السابقة من الاختيار 3، جرائم الإخوان في أحداث الاتحادية بتدبير خيرت الشاطر نائب مرشد الإرهابية،  بعدما أصدر مرسي الإعلان الدستوري المكمل في نوفمبر 2012، كما عرضت الحلقة استشهاد الصحفي الحسيني أبو ضيف.

مسلسل «الاختيار 3» بطولة أحمد عز، وكريم عبدالعزيز، وأحمد السقا، وياسر جلال، وخالد الصاوي، وعبدالعزيز مخيون، ومحمود البزاوي، وأمير المصري، من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

يعرض مسلسل الاختيار 3 يومياَ في المواعيد التالية: على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.

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وائل لطفي

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