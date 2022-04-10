الأحد 10 أبريل 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

العثور على جثة ربة منزل طافية فوق مياة ترعة بقرية بحر البقر بالشرقية

جثة
جثة

عثر أهالي مركز الحسينية بمحافظة الشرقية، على جثة سيدة طافية بإحدى «الترع»، وتم إخطار الاجهزة الأمنية وتحرير المحضر اللازم.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا، بالعثور على جثة لسيدة فى العقد الخامس من العمر، طافية بترعة بحر البقر، دائرة مركز الحسينية.

وتبين أن الجثة لسيدة تدعى “مبروكة.ا.م”، فى العقد الخامس من العمر، وتم التحفظ عليها بمشرحة مستشفى الحسينية المركزى تحت تصرف النيابة العامة.

امن الشرقية ربة منزل مدير أمن الشرقية المباحث المباحث الجنائية النيابة العامة الأجهزة الأمنية

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