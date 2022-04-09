يوتيرن الحلقة 7.. لماذا يصدر كريم قاسم المشاكل؟

استطاع خالد (كريم قاسم) جمع 10 مليون جنيه في الحلقة الثامنة من مسلسل يوتيرن، من أجل أن يعطيهم لشوقي حتى لا يسلّم الظرف للشرطة، وبالفعل اجتمع خالد ويارا (ريهام حجاج) وشوقي في مقهى عام وأعطوه المبلغ، ليخرج خالد من خطر دخول السجن، ويدخل في مشكلة أخرى، فقد كان يوسف زوج يارا يراقبهما من بعيد.

وحاول تفسير الوضع ليوسف لكنه لم يستمع له واتهمهما بالخيانة، وأخذ يارا ورحل وهو في حالة غضب شديد، وشعر خالد بالذنب وتحدث مع زوجته هدى التي أخبرته بضرورة التحدث مع يوسف قبل أن يزداد الأمر سوقًا، فكيف سيتمكن خالد من حل تلك الازمة الجديدة؟

ويعرض المسلسل على قناة cbc الساعة 6:15، وعلى منصة watch it وبجانب كريم قاسم، يشارك في بطولة المسلسل النجوم ريهام حجاج، الفنان القدير توفيق عبد الحميد، عبير صبري، صفاء الطوخي، عبير منير، نانسي صلاح، هلا السعيد، محمود حجازى.

ومؤخرًا شارك كريم قاسم في الدورة الـ 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في تجربته الإنتاجية الأولى من خلال فيلم الحفرة الذي نافس به في المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة حيث حظي بعرضه العالمي الأول، ومن المقرر أن ينطلق الفيلم في مهرجانات سينمائية أخرى سيتم الإعلان عنها قريبًا، ومن أحدث أعماله الدرامية حلقة بحبك موت في مسلسل المشهد الأخير، والذي يُعرض حصريًا على منصة شاهد.