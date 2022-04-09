السبت 09 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

يوتيرن الحلقة 7.. لماذا يصدر كريم قاسم المشاكل؟

يوتيرن
يوتيرن

استطاع خالد (كريم قاسم) جمع 10 مليون جنيه في الحلقة الثامنة من مسلسل يوتيرن، من أجل أن يعطيهم لشوقي حتى لا يسلّم الظرف للشرطة، وبالفعل اجتمع خالد ويارا (ريهام حجاج) وشوقي في مقهى عام وأعطوه المبلغ، ليخرج خالد من خطر دخول السجن، ويدخل في مشكلة أخرى، فقد كان يوسف زوج يارا يراقبهما من بعيد.

وحاول تفسير الوضع ليوسف لكنه لم يستمع له واتهمهما بالخيانة، وأخذ يارا ورحل وهو في حالة غضب شديد، وشعر خالد بالذنب وتحدث مع زوجته هدى التي أخبرته بضرورة التحدث مع يوسف قبل أن يزداد الأمر سوقًا، فكيف سيتمكن خالد من حل تلك الازمة الجديدة؟

ويعرض المسلسل على قناة cbc الساعة 6:15، وعلى منصة watch it وبجانب كريم قاسم، يشارك في بطولة المسلسل النجوم ريهام حجاج، الفنان القدير توفيق عبد الحميد، عبير صبري، صفاء الطوخي، عبير منير، نانسي صلاح، هلا السعيد، محمود حجازى.

ومؤخرًا شارك كريم قاسم في الدورة الـ 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في تجربته الإنتاجية الأولى من خلال فيلم الحفرة الذي نافس به في المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة حيث حظي بعرضه العالمي الأول، ومن المقرر أن ينطلق الفيلم في مهرجانات سينمائية أخرى سيتم الإعلان عنها قريبًا، ومن أحدث أعماله الدرامية حلقة بحبك موت في مسلسل المشهد الأخير، والذي يُعرض حصريًا على منصة شاهد.

يارا رسمية منى شكل الخيانة

رئيس التحرير

وائل لطفي

عام الحزن في مصر

الأكثر قراءة

الصحة تكشف تفاصيل متحور «أوميكرون XE» الجديد.. وتؤكد: المتحور شائع للغاية

مصدر بـ«السياحة»: اليوتيوبر الأمريكى سونبوشنر حاول إدخال درون وليس معدات تصوير

الرئيس يستقبل الكاتبة سماح أبوبكر عزت ويوجه بحشد الطاقات الإبداعية فى مجال نشأة الأطفال

«انخفاض درجات الحرارة وشبورة مائية».. تفاصيل حالة الطقس غدًا

قبل منتصف الليل.. استدعاء مراقبي مباراة مصر والسنغال وتفاصيل قتل القمص أرسانيوس

محمد الباز يكتب يوميات الاختيار (7): «اختطاف شهيد»... كنت شاهدًا على محاولة سرقة الإخوان جثة الحسينى أبوضيف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

الكاهن أرسانيوس.. مساء الخميس 7 أبريل

محمد المعتصم

«الحسينى» شهيدًا.. الاختيار يصحح معلومات «ميليشيات ٨ الصبح» الإلكترونية

د. منى حلمى

مرضاة الله لا تحتاج الصخب والاستعراض والاستعلاء والوصاية

ماجد حبته

انحراف أممى جديد

حسين دعسة

إسرائيل تريد العنف.. تلعب لعبة الاستغماية لجعل العالم يبكي معها

مؤمن المحمدي

أهداف الأهلى المئوية (4)

بسنت حسن

الضعيف والصفعة

حسن كامل

رجال بدولة المؤسسات

صور

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

عزاء زوجة الكاتب الصحفى إبراهيم أبوكيلة

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: التصعيد الإسرائيلي لن يُغيب الحل السياسي التفاوضي للصراع

قوات الاحتلال تحاصر منزل عائلة مُنفذ عملية «تل أبيب»

استشهاد شاب فلسطينى خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلى مخيم جنين