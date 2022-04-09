دمشق سهرت للفجر بسبب أبو العينين شعيشع والتليفزيون الإيطالى بث القرآن لأول مرة بصوت الطبلاوى

يولى المسلمون أهمية كبيرة لقراءة القرآن والإنصات له فى كل الأوقات، خاصة فى شهر رمضان، لذلك يرتفع الطلب على مشاهير القراء فى الشهر الكريم لإحياء الليالى والسهرات.

وللقارئ الراحل الشيخ أبوالعينين شعيشع ذكريات خاصة مع السهرات الرمضانية، حيث أحياها خارج الوطن العربى لأول مرة فى العاصمة البريطانية «لندن» عام ١٩٧٣، كما روى فى حوار لجريدة «اللواء الإسلامى» عام ١٩٩٢.

كما روى تفاصيل زيارته المسجد الأقصى فى رمضان عام ١٩٤٠، إذ كان أول قارئ مصرى يقرأ فى المسجد الشريف.

وقال عن تفاصيل الزيارة: «دعانى الإخوة فى فلسطين وركبت قطار الشرق السريع من القاهرة إلى اللد، ثم أخذت السيارة من اللد إلى القدس ومكثت ستة أشهر كاملة فى القدس أتلو القرآن». وكانت إذاعتا الشرق الأدنى والقدس تذيعان تلاوة الشيخ «شعيشع» فى ليالى رمضان. كما قرأ «شعيشع» القرآن الكريم فى المسجد الأموى بدمشق فى بداية الستينيات زمن الوحدة مع سوريا، وفى أول ليلة قرأ فيها القرآن فى العاصمة، سهر الناس حتى السحور، وكتبت الصحف السورية عن الليلة «دمشق تسهر ليلة العمر».

أما الراحل الشيخ محمود الطبلاوى فقد أحيا ليالى رمضان خارج الوطن العربى لأول مرة فى السويد بين أبناء الجالية الإسلامية، كما أحيا ليالى رمضان عام ١٩٩٨ فى العاصمة الإيطالية «روما»، حيث سجلت له إحدى الجمعيات الإسلامية فى إيطاليا ثمانى حلقات تليفزيوينة كانت تُذاع قبل صلاة المغرب فى التليفزيون الإيطالى، وكانت المرة الأولى التى يعرض فيها التليفزيون الإيطالى، تلاوة للقرآن الكريم.