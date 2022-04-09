السبت 09 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

رئيس مجلس الشيوخ يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة  ذكري العاشر من رمضان 

المستشار عبد الوهاب
المستشار عبد الوهاب عبد الرازق

بعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان.

جاء نصها: "يطيب لي أن أتقدم بأسمى وباسم أعضاء مجلس الشيوخ بخالص ‏التهنئة القلبية لسيادتكم ولقواتنا المسلحة الباسلة بمناسبة ذكرى معركة العاشر من رمضان تلك المعركة التي كانت بمثابة ملحمة كبري قدمها رجال القوات المسلحة البواسل على أرض سيناء الغالية جادوا فيها بدمائهم وأرواحهم الذكية فى سبيل تحريرها من دنس المحتل إننا في هذه المناسبة الغالية تمر علينا عامًا بعد عام لتعطينا العبر والدروس في أهمية التمسك بالوطن وبالعقيدة والإيمان وحسن التخطيط والاستعداد الجيد لكل معارك الحياة مثلما فعل أبطال معركة العاشر من رمضان فكان النصر العظيم حليفهم بفضل الله".

المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ذكرى العاشر من رمضان مجلس الشيوخ سيناء المحتل الشئون الاقتصادية

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