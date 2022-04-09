وزير المالية الروسي: العقوبات تدفع بريكس لإنشاء نظام مراسلة مالية خاص

أكد وزير المالية الروسي أنتون سيلوانوف، أن دول "بريكس" ستقوم بتسريع العمل على إقامة نظام مراسلة مالية خاص ووكالة تصنيف مستقلة، وتكامل أنظمة الدفع، وذلك على خلفية العقوبات المفروضة على روسيا.

وقال سيلوانوف- خلال الاجتماع الأول لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول بريكس برئاسة الصين، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية: "إن العقوبات تدفعنا إلى تسريع العمل في المجالات التالية، استخدام العملات الوطنية في عمليات التصدير والاستيراد، وتكامل أنظمة الدفع والبطاقات، ونظام المراسلة المالية الخاص بنا، وإنشاء وكالة تصنيف مستقلة لبريكس".

يشار إلى أن مجموعة "بريكس" هي منظمة سياسية بدأت المفاوضات لتشكيلها عام 2006، وعقدت أول مؤتمر قمة لها عام 2009، وكان أعضاؤها هم الدول ذوات الاقتصادات الصاعدة وهي البرازيل وروسيا والهند والصين تحت اسم "بريك" أولًا ثم انضمت جنوب إفريقيا إلى المنظمة عام 2010 ليصبح اسمها "بريكس".