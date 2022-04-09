السبت 09 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسي يطمئن على سلامة وأوضاع الجالية المصرية في أوكرانيا

جريدة الدستور

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع السيدة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة "جهود وزارة الهجرة في التفاعل مع الجاليات المصرية بالخارج".

وعرضت الوزيرة نبيلة مكرم الاستعدادات النهائية لمؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة"، والذي سينظم تحت رعايته، حيث سيضم العديد من علماء وخبراء مصر بالخارج، إلى جانب نخبة من رجال الصناعة والمتخصصين في مصر، وكذا عدد من الشركات الأجنبية، وسيتم تناول عدة محاور سعياً للإسهام في تنفيذ استراتيجية الدولة في مجال توطين الصناعة، وفتح فرص أكبر لدعم جهود الدولة في الاستثمار الصناعي في المرحلة المقبلة، إلى جانب تعظيم الاستفادة من خبرات العلماء المصريين حول العالم لدعم جهود التنمية في مصر في مختلف المجالات.

كما اطلع الرئيس على مستجدات المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي"، والتي تهدف إلى تنمية المهارات اللغوية للمصريين بالخارج من خلال الاستماع والتحدث والقراءة والكتابة، وأيضاً إعداد دليل تعليمي لأولياء الأمور، والتعريف بالمناسبات الوطنية، وكذا العمل على إكساب المتعلمين القدرة على الاتصال بالأهل والأصدقاء في مصر وخارجها من أجل زيادة الترابط بين أبناء المصريين في مختلف الدول.

ووجه الرئيس في هذا الإطار بتوسيع نطاق البرامج التعليمية والتثقيفية التفاعلية الرامية نحو ربط شباب المصريين في الخارج بالوطن وتعزيز انتمائهم، وحثهم على التمسك باللغة العربية وترسيخ الهوية المصرية.

كما عرضت وزيرة الدولة للهجرة سبل زيادة دعم مساهمات المصريين بالخارج في التنمية الوطنية المستدامة، اجتماعياً واقتصادياً، موضحةً الجهود القائمة بالتنسيق مع الجهات المعنية المختلفة لتوفير فرص الاستثمار المتنوعة للمصريين بالخارج حسب الشرائح المختلفة في جميع المجالات، خاصةً ما يتعلق بالاستثمار العقاري.

ووجه الرئيس بتوسيع نطاق جهود الترويج للاستثمار العقاري للجاليات المصرية في الخارج، وذلك بالتنسيق ما بين جميع الجهات المعنية وشركات التطوير العقاري، وتذليل أية عقبات في هذا الإطار.

كما استعرضت الوزيرة نبيلة مكرم جهود وزارة الهجرة في تنفيذ المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، والتي تهدف إلى تناول مسألة الهجرة غير الشرعية ونشر التوعية اللازمة حول المخاطر الناجمة عنها، حيث تشمل محاور تنفيذ المبادرة عقد دورات تدريبية وتثقيفية للشباب، إلى جانب التعريف بسبل الهجرة الآمنة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية المختلفة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس اطمأن على سلامة وأوضاع الجالية المصرية في أوكرانيا في ضوء تطورات الأزمة الأوكرانية، حيث اطلع سيادته على حصر شامل بعدد وتوزيع المصريين الذين قاموا بالتحرك من الأماكن الخطرة، وموقف الحالات الإنسانية، وكذا المصريين العابرين للحدود إلى الدول المجاورة، وجهود الحكومة لإعادتهم بالتنسيق مع سلطات الدول المناظرة، فضلاً عن الطلبة العائدين وجهود إلحاقهم بالجامعات المصرية، موجهاً سيادته بتضافر جهود الدولة واجهزتها لضمان سلامة وأمن أبناء الوطن وتقديم كل الدعم لهم من أجل تجاوز الأزمة الراهنة لحين عودتهم إلى مصر.

السيسي أوكرانيا الجالية المصرية فى أوكرانيا

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