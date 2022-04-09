الضعيف والصفعة

عندما يلجأ الفرد لآلية الضرب، وهي عادة ما تكون آلية دفاعية نفسية تأخذ شكل الهجوم يكون ذلك تعبيرًا عن ضعف وهشاشة داخلية تعكس حالة من العجز والشعور بقلة الحيلة وعدم المقدرة على المواجهة أو الحوار، فالضرب هو سبيل الضعفاء الأمثل في التعبير عن ذواتهم وهو حل مثالي سريع وفعال للتخلص من الشعور بالعجز.

فبالضربة القاضية يسترد الضعيف عافيته من كآبة الاحساس بالعجز والهشاشة وهو احساس مؤلم بلا شك ولكن وبالمقابل الضرب جريمة وسلوك معوج ومجرّم وغير سوي أو قويم والتساهل معه يرسخ لقبول الجرائم ومن ثم التطبيع معها ويرسخ أيضًا لثقافة الغوغاء والهمجية والتي تعود بنا لعصور ما قبل الحضارة عندما كان المعيار ومقياس التفاضل هو قوة الجسد والتعامل به.

ومن خلاله فقط دون اتباع رشد العقل وما يستوجبه ويفرضه من طرائق رشيدة تدلل على الاتزان والسلام النفسي واتباع منهجية ومنطق سليم بدلًا من أن يكون العقل عضو معطل يتواجد بالرأس التي تتشكل من جمجمة وعظام يبطح بها الضعيف عظام وجمجمة غيره وعندئذ يصبح العقل مجرد عظام يكسوها اللحم وتحركه الغرائز والمشاعر غير السوية.

وهذا تمامًا ما حدث مؤخرًا مع النجم العالمي الشهير (ويل سميث) والذي تعطل وشل عقله بسبب نوبة غضب فاستخدم ذراعه في صفع المذيع الشهير في حفل الأوسكار وعلى رؤوس الاشهاد! مرتكبًا جريمة مكتملة الأركان توصيفها القانوني هنا وهناك وعالميًا (جنحة ضرب) أعقبها (سب علني) مورس أيضًا على رؤوس الاشهاد! فعندما غاب العقل صاح اللسان وتحرك الذراع ولوح به في الهواء فأصاب وجه من يقف على خشبة المسرح ونسي تمامًا النجم الكبير أن العيون والأذان والكاميرات ترصده في العالم كله وأن له متابعين وجماهير من شتى بقاع الأرض بل وله معجبون تناقصوا بلا جدال أو وعلى أقل تقدير - حبسوا أنفاسهم - وهو يشاهدون نجمهم المفضل في وضع مخل بالأداب والأخلاق والقيم.

وقد تجرد من كل وعي أو ادراك لخصوصية الموقف واللحظة، فالوضع المخل والخادش للحياء وللنفس هو وضعية انسان يعتدي على غيره بهمجية وبربرية وعنجهية تعود للعصور الوسطى وما قبل الحداثة.. بل ويشهد العالم كله على ذلك!

في حين يعتقد آخرون أن الملابس أو المشاعر العاطفية هي من تخدش الحياء! بيد أنه لا يوجد شيء مخجل ومعيب أكثر من اعتداء شخص على آخر لذلك أقر (سميث) بجريمته واعترف بأنها لا تبرر ولا تغتفر.. فالجرائم حقًا لا تبرر ولا يمكن تمريرها ويكون العنف تجاه الأخرين جريمة مخلة بشرف صاحبها وصورته الذهنية في عيون الأخر ولا أدري في حالتنا هذه أن كان الاعتذار كافيًا لطي تلك الصفحة في حياة (سميث) الشخصية والعملية.

رغم أنني على يقين من أن تلك الواقعة سيتذكرها جميع من سوف يتعاملون لاحقًا مع النجم الشهير أو يرونه إلى جانب تسجيل التاريخ لتلك الواقعة فالتاريخ لا ينسى والفضل أيضًا كان للكاميرا التي وثقت لحفل الأوسكار وجائزة النجم وهي ذاتها التي وثقت جريمة (سميث) وجعلتها فضيحة علنية عالمية مدوية للنجم الذي حمل جائزة الأوسكار في يده التي صفع بها ابن البلد التي جعلها (ابراهام لينكولن) ملاذًا لهم من بطش العنصرية والعنف والغبن وشهد على تلك الواقعة المخجلة جميع الحاضرين.

ونددت الأكاديمية الأمريكية التي تمنح جوائز الأوسكار بما حدث وصرحت بأنها راجعت ملابسات الواقعة بشكل رسمي وأخطرت سميث أنها خلال ١٥ يومًا ستصوت بشأن الانتهاكات التي اقترفها والعقوبات التي ستفرض عليه وأنها ستستمع إليه من خلال رد مكتوب ولم تكتفي ببيان الاعتذار التي صدر عنه وأنه يوم ١٨ أابريل المقبل سيصدر القرار بشأن اصدار قرارًا تأديبيًا تجاه النجم الهوليوودي الحاصل على جائزة الأوسكار لهذا العام وقد يشمل الإجراء نزع الجائزة عنه وقد أجبر بالفعل على الاستقالة من الأكاديمية وعلى ما يبدو أنها لن تكتفي بهذا القدر وينتظر (سميث) الآن عقوبة أكبر وتعرض بالفعل لعقوبات فنية وفسخت له عقود أفلام وبالتالي فالأمر لم يمرر حتى بعد اعتذاره واستقالته فالنجومية وجائزة الأوسكار لم تشفع للنجم الفائز.

العنف شيء مرفوض جملةً وتفصيلًا وتصديره بمجانية على أنه أمر عادي لم يعد شيئًا مقبولًا ولن يكون مقبولًا وعلى الجميع أن يدركوا ذلك وإن كانت أفلام هوليوود قد رسخت للعنف والجريمة وأمتد الأمر ليشمل المجتمع أو ربما كان العكس وأفرز المجتمع تلك النوعية وتلك الأنماط من البشر، فلا فرق هنا بين من قتل (جورج فلويد) - في رأيي - ومن صفع المذيع على المسرح فكل منهما يشعر بالعجز حتى وإن كان في موضع أو موقع قوة فعجزه يطفح دومًا على السطح على هيئة سلوك عشوائي يعبر عن الخواء الداخلي وأن هنالك شيء مظلم وسوداوي وكريه داخل النفس يتم التنفيس عنه بالسلوك العنيف.

وإن ظن البعض أو رصدوا اللحظة وجعلوها تعبيرًا عن حب عميق واعتزاز من النجم الأسمر لزوجته! وفي اعتقادي أن ذلك التفسير عارٍ تمامًا من الصحة بل وأراه عكس ذلك وأعتقد أن عدم قدرة سميث على التنفيس عن غضبه تجاه زوجته هو ما جعله يفعل ذلك بغيرها مختلقًا الذرائع وأنها قد أهينت أمامه وأمام الجميع فكان لابد من الرد! فالرد على الكلام يكون بمثله.

أما ما حدث فيدل على أنه لم يستطيع أن يغفر لها ما كان وما عايشاه سويًا من أزمات ثم جاءت محنة مرضها والتي دفعته بالتأكيد ليكون أكثر قربًا وحنوًا بها وعليها - ربما مضطرًا - ولاعتبارات أخرى كثيرة ولكن ظلت تلك الأحمال بداخله تتراكم لتصبح أعباء لم يستطيع تحملها فظهرت الصفعة الكبرى! وشاهدها بل تلقاها العالم بأسره! فسميث قد وجه صفعةً لن تنسى لنفسه أولًا وقضى بها على جانب كبير من شعبيته ونجوميته وبالضربة أو (بالصفعة القاضية) وبعد أن كان له هو الحق صار عليه هو حقوق للغير.