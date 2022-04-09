السبت 09 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«الداخلية» تضبط 291 ألف مخالفة مرورية متنوعة

مخالفة مرورية
مخالفة مرورية

وجهت أجهزة الأمن حملات مكبرة لاستهداف كافة صور الخروج عن القانون، في إطار الجهود لملاحقة الجرائم بشتى صورها وأنواعها.

وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 291520 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها (44938 مخالفة تجاوز السرعة المقررة – 2946 موقف عشوائى)، وفى مجال حملات المركبات المتروكة والمتهالكة على مستوى الجمهورية تم رفع (499 سيارة – 63 دراجة نارية)، وفى مجال ضبط مخالفات قائدى الدراجات النارية : تم ضبط (11810) مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس "الخوذة"، كما أسفرت أعمال لجان المرور على المدارس والحملات على الطرق عن المرور على عدد (181) مدرسة ، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (732) من سائقى حافلات المدارس ، وتبين إيجابية (2) منهم، وفحص (669) مركبة وتبين مخالفة (8) مركبات لاشتراطات الصلاحية الفنية، وجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (3689) من قائدى المركبات بالطرق، وتبين إيجابية عدد (162) سائق منهم.

وفى مجال أمن الموانئ تم ضبط (25) قضية تهريب (بضائع – مستحضرات تجميل – مكملات غذائية) ، وكذا (68) قضية متنوعة من أبرزها (دخول دائرة جمركية – جنحة مرورية، وفى مجال الأمن السياحى تم ضبط (378) قضية ومخالفة متنوعة، أبرزها (مخالفات شركات سياحية – حيازة آثار – حفر وتنقيب عن آثار).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.

اجهزة الامن المخالفات المرورية أمن الموانئ

رئيس التحرير

وائل لطفي

تفكيك رواية الإخوان للتاريخ

الأكثر قراءة

«الأرصاد»: طقس الأحد حار نهارًا مائل للبرودة ليلًا

الصحة تكشف تفاصيل متحور «أوميكرون XE» الجديد.. وتؤكد: المتحور شائع للغاية

يجرى جراحة جديدة.. تطورات الحالة الصحية للفنان عبدالرحمن أبوزهرة

قبل منتصف الليل.. استدعاء مراقبي مباراة مصر والسنغال وتفاصيل قتل القمص أرسانيوس

أخبار فاتتك| لحظة القبض على قاتل كاهن الإسكندرية وآخر موعد لتطبيق الأدنى للأجور

حقيقة صورة القمص أرسانيوس وديد أثناء توزيع كرتونة رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ظهور استراتيجية أوروبية جديدة نتيجة أزمة الحرب الروسية الأوكرانية

أسماء محفوظ

الثقة والخذلان

محمد المعتصم

«راجعين يا هوى».. كيف تصنع مسلسلًا عظيمًا؟

صفاء النجار

المستقبل للإسلام الروحانى

سمر عادل

اقتصاد مصر تحت حكم الإخوان.. تجربة فاشلة يجب ألا تتكرر

ماجد حبته

.. وعاصمة ثقافة العالم الإسلامى

مؤمن المحمدي

أهداف الأهلى المئوية (3)

محمد عبدالعزيز

مراكز التدريب (اللا) مهنى

صور

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

عزاء زوجة الكاتب الصحفى إبراهيم أبوكيلة

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال تحاصر منزل عائلة مُنفذ عملية «تل أبيب»

استشهاد شاب فلسطينى خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلى مخيم جنين

قتيل وجرحى في عملية دهم للاحتلال في مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين