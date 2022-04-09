«الداخلية» تضبط 291 ألف مخالفة مرورية متنوعة

وجهت أجهزة الأمن حملات مكبرة لاستهداف كافة صور الخروج عن القانون، في إطار الجهود لملاحقة الجرائم بشتى صورها وأنواعها.

وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 291520 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها (44938 مخالفة تجاوز السرعة المقررة – 2946 موقف عشوائى)، وفى مجال حملات المركبات المتروكة والمتهالكة على مستوى الجمهورية تم رفع (499 سيارة – 63 دراجة نارية)، وفى مجال ضبط مخالفات قائدى الدراجات النارية : تم ضبط (11810) مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس "الخوذة"، كما أسفرت أعمال لجان المرور على المدارس والحملات على الطرق عن المرور على عدد (181) مدرسة ، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (732) من سائقى حافلات المدارس ، وتبين إيجابية (2) منهم، وفحص (669) مركبة وتبين مخالفة (8) مركبات لاشتراطات الصلاحية الفنية، وجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (3689) من قائدى المركبات بالطرق، وتبين إيجابية عدد (162) سائق منهم.

وفى مجال أمن الموانئ تم ضبط (25) قضية تهريب (بضائع – مستحضرات تجميل – مكملات غذائية) ، وكذا (68) قضية متنوعة من أبرزها (دخول دائرة جمركية – جنحة مرورية، وفى مجال الأمن السياحى تم ضبط (378) قضية ومخالفة متنوعة، أبرزها (مخالفات شركات سياحية – حيازة آثار – حفر وتنقيب عن آثار).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.