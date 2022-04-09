ضبط متهمين بسرقة هاتف بالإكراه بمدينة نصر

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة من أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة) بأنه حال سيره بدائرة القسم قام شخصان يستقلان مركبة "توك توك" باستيقافه وسرقة (هاتفه المحمول) كرهًا عنه وتهديده باستخدام سلاح أبيض "مطواة ".

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصين، مقيمان بدائرة القسم)، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما حال استقلالهما مركبة "توك توك" والمُستخدمة فى إرتكاب الواقعة، وبحوزتهما (الهاتف المحمول المستولى عليه - السلاح الأبيض المُستخدم فى إرتكاب الواقعة).

كما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، وبتطوير مناقشتهما أقرا بتكوينهما تشكيلاً عصابيًا تخصص في سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "الخطف"، وبارتكاب حادث سرقة (هاتف محمول) آخر من (أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة) حال سيره بدائرة القسم، كما تم بارشادهما ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه بمسكنهما، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على الهاتف المحمول، واتهمهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.