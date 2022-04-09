سفير روسيا لدى أمريكا: تصرفات الغرب في أوكرانيا قد تؤدي لمواجهة عسكرية بين موسكو وواشنطن

قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، إن تصرفات الدول الغربية خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا "استفزازية وخطيرة"، محذرًا من أنها قد تؤدي إلى مواجهة عسكرية مباشرة بين واشنطن وموسكو.



وأضاف أنطونوف - في تصريحات أدلى بها لمجلة "نيوزويك" الأمريكية، ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية مقتطفات منها، اليوم السبت - أن "الدول الغربية متورطة بشكل مباشر في الأحداث الحالية حيث تواصل ضخ الأسلحة والذخيرة إلى أوكرانيا، وبالتالي التحريض على المزيد من إراقة الدماء".



واعتبر أن "الغرب بإمداده أوكرانيا بالأسلحة يتصرف بشكل خطير واستفزازي، مشيرًا إلى أن المعدات العسكرية الموردة إلى أوكرانيا "هدف مشروع" للقوات المسلحة الروسية.