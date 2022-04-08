الجمعة 08 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

أفضل أدعية اليوم السابع لتراويح رمضان 2022

أدعية
أدعية

يتسابق المسلمون على صلاة التراويح في شهر رمضان شهر العفو والمغفرة، فيه تغلق أبواب النار وتفتح أبواب الجنة.

وتعتبر صلاة التراويح من صلوات النفل، وصلاة النفل هي من السنة التي يقوم بها العباد، ودعاء التراويح من الصلوات التي يتقرب بها العباد إلى الله عز وجل ومن الأدعية التي يمكن ترديدها في دعاء التراويح في اليوم السابع من شهر رمضان ٢٠٢٢.

ونرصد في التقرير التالي الأدعية المستحبة في سابع يوم رمضان

"اللهمَّ إنِّي أسألُكَ الجنةَ وما قَرَّبَ إليها من قَوْلٍ أوْ عَمَلٍ، وأعوذُ بِكَ مِنَ النارِ وما قَرَّبَ إليها من قَوْلٍ أوْ عَمَلٍ، وأسألُكَ أنْ تَجْعَلَ كلَّ قَضَاءٍ قَضَيْتَهُ لي خيرًا، يارب العالمين".
 
"اللهمَّ إنِّي أسألُكَ مِنَ الخيرِ كلِّهِ عَاجِلِه وآجِلِه ما عَلِمْتُ مِنْهُ وما لمْ أَعْلمْ، وأعوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كلِّهِ عَاجِلِه وآجِلِه ما عَلِمْتُ مِنْهُ وما لمْ أَعْلمْ، ياودود ياذا العرش المجيد".
 
"اللهم ادخلنا الجنة بغير حساب، ولا سابقة عذاب، واحشرنا مع النبيين والصديقين، والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا".
 
" اللهم تقبل صيامنا وصلاتنا وركوعنا وسجودنا، وادخلنا الجنة دار السلام بسلام، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلي النار مصيرنا".
 
"اللّهم اهدِنا فيمَن هَديْت وعافِنا فيمَن عافيْت وتَوَلَّنا فيمَن تَوَلَّيْت وبارِك لَنا فيما أَعْطَيْت وقِنا واصْرِف عَنَّا شَرَّ ما قَضَيت سُبحانَك تَقضي ولا يُقضى عَليك أنَّهُ لا يَذِّلُّ مَن والَيت وَلا يَعِزُّ من عادَيت تَبارَكْتَ رَبَّنا وَتَعالَيْت فَلَكَ الحَمدُ يا الله عَلى ما قَضَيْت وَلَكَ الشُّكرُ عَلى ما أَنْعَمتَ بِهِ عَلَينا وَأَوْلَيت".
 
"اللهم اهدنا فيمن هديت و عافنا فيمن عافيت و تولنا فيمن توليت و بارك لنا فيما أعطيت و قنا واصرف عنا شر ما قضيت سبحانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد يا الله على ما قضيت ولك الشكر على ما أنعمت به علينا وأوليت نستغفرك يا ربنا من جميع الذنوب والخطايا ونتوب اليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله".

صلاة التراويح شهر رمضان رمضان ترفع الأعمال الفقراء الشياطين أبواب النار ابواب الجنة الدعوات

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تفكيك رواية الإخوان التاريخ

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