حاكم دونيتسك الأوكرانية: ارتفاع قتلى هجوم محطة كراماتورسك إلى 50

أعلن حاكم دونيتسك الأوكرانية، اليوم الجمعة، ارتفاع قتلى هجوم محطة كراماتورسك إلى 50، حسبما أفادت قناة العربية الإخبارية في نبأ عاجل.

وكان قد أكد حاكم دونيتسك الأوكرانية، أن مدينة ماريوبول لا يمكنها تلقي أي مساعدات إنسانية، موضحا أن القوات الروسية تستهدف البنية التحتية بما فيها المنشآت الطبية.

وأضاف حاكم دونيتسك الأوكرانية: القوات الروسية قصفت محطة كراماتورسك لمنع إجلاء المدنيين.

وفي وقت سابق قال دنيس أناتوليفيج شميكال، رئيس الوزراء الأوكراني، إن "قصف محطة قطارات كراماتورسك جريمة وروسيا أثبتت مكانتها كدولة إرهابية"، وفق ما نشرت وسائل إعلام أوكرانية.

وقالت وكالة الأنباء الأوكرانية، إن عددا من القتلى المدنيين لقوا مصرعهم إثر قصف روسي على ميناء ماريوبول، اليوم الجمعة، وأكدت الوكالة، أن 39 شخصا قتلوا وأصيب 87 آخرين في قصف روسي على محطة سكة حديد "كراماتورسك".

من جانبه قال محافظ دونيتسك، إن "القوات الروسية استهدفت محطة قطارات كراماتورسك لمنع إجلاء المدنيين".

قالت السلطات الأوكرانية وفرق الإغاثة، الجمعة، إن ضربة صاروخية قتلت أكثر من 39 شخصًا وأصابت أكثر من 100 في محطة قطار كانت تُستخدم لإجلاء المدنيين في شرق أوكرانيا، فيما قال المستشار الرئاسي الأوكراني إن محطة قطارات كراماتورسك استهدفت بصاروخ "إسكندر"، فيما نفت وزارة الدفاع الروسية القصف، مؤكدة أن الصاروخ المستخدم في قصف محطة القطارات تستخدمه أوكرانيا فقط.

كما أكدت الدفاع الروسية أن قواتها لم تقصف أي أهداف اليوم في كراماتورسك.

ومن جهته، قال رئيس السكك الحديدية الأوكرانية، ألكسندر كاميشين، على تطبيق "تليغرام"، إن الضربة وقعت اليوم في كراماتورسك، وهي مدينة في منطقة دونيتسك، بقصف صاروخي، فيما وقال حاكم المنطقة بافلو كيريلينكو إن آلاف الأشخاص كانوا في محطة القطار وقت الضربة، يستعدون للإجلاء إلى مناطق أكثر أمانًا، حيث تركز روسيا قواتها في شرق أوكرانيا.

وقبلها، قالت المخابرات العسكرية البريطانية، إن القوات الروسية انسحبت الآن بالكامل من شمال أوكرانيا إلى بيلاروسيا وروسيا.

وذكرت وزارة الدفاع على "تويتر" أنه سيتم نقل بعض هذه القوات الروسية على الأقل إلى شرق أوكرانيا للقتال في دونباس. وأضافت أن أي إعادة انتشار كبير من الشمال ستستغرق أسبوعا على الأقل.

وقالت الوزارة إن القصف الروسي على المدن في الشرق والجنوب مستمر، وإن القوات الروسية تقدمت جنوبا من مدينة إيزيوم التي لا تزال تحت سيطرتها.

وتزامنا، أفادت وزارة الدفاع الروسية بقصف مركز لتدريب المرتزقة في أوديسا بصواريخ من طراز "باستيون"، فيما تم إسقاط مروحيتين أوكرانيتين و5 مسيرات، وتدمير 81 منشأة عسكرية أوكرانية خلال يوم واحد.

وميدانيا، قال حاكم منطقة لوغانسك بشرق أوكرانيا اليوم، إن روسيا تحشد قواتها في شرق أوكرانيا لكنها لم تخترق الدفاعات الأوكرانية.

يأتي ذلك فيما قالت أوكرانيا إنها تهدف إلى عمل ما يصل إلى 10 ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين المحاصرين اليوم الجمعة، لكن المدنيين الذين يحاولون الفرار من ماريوبول المحاصرة سيضطرون إلى استخدام سيارات خاصة.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن الوضع في بوروديانكا الواقعة شمال غرب كييف والتي استعادها الأوكرانيون مؤخرا من الروس، "أشد فظاعة بكثير" من الوضع في بوتشا، حيث ارتُكبت مذابح بحق مدنيين.