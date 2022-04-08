مصرع شخص وإصابة 7 فى تصادم ميكروباص بملاكى فى الدقهلية

لقي شخص، وأصيب 7 آخرون في حادث تصادم ميكروباص بسيارتين ملاكي وسيارة محملة بالبطيخ على طريق جمصة الجامعة.

تلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع تصادم سيارة ميكروباص بسيارتين ملاكي، وأخرى محملة بالبطيخ أثناء عودتها من جمصة على الطريق الدائري بالجامعة أسفر عن وفاة شخص وإصابة سبعة آخرين، منهم ثلاث حالات خطيرة.

انتقل إلى مكان الحادث ثلاث سيارات إسعاف، وتبين أن سائق الميكروباص جاء من جمصة على أقصى سرعة واصطدم بسيارتين ملاكي وسيارة محملة بالبطيخ، وصدم ثلاثة أشخاص كانوا في منطقة "الصينية" الجامعة.

تم نقل المتوفى والمصابين إلى المستشفى، وتم القبض على سائق الميكروباص، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة.