الجمعة 08 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع شخص وإصابة 7 فى تصادم ميكروباص بملاكى فى الدقهلية

ارشيفية
ارشيفية

لقي شخص، وأصيب 7 آخرون في حادث تصادم ميكروباص بسيارتين ملاكي وسيارة محملة بالبطيخ على طريق جمصة الجامعة.

تلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع تصادم سيارة ميكروباص بسيارتين ملاكي، وأخرى محملة بالبطيخ أثناء عودتها من جمصة على الطريق الدائري بالجامعة أسفر عن وفاة شخص وإصابة سبعة آخرين، منهم ثلاث حالات خطيرة.

انتقل إلى مكان الحادث ثلاث سيارات إسعاف، وتبين أن سائق الميكروباص جاء من جمصة على أقصى سرعة واصطدم بسيارتين ملاكي وسيارة محملة بالبطيخ، وصدم ثلاثة أشخاص كانوا في منطقة "الصينية" الجامعة.

تم نقل المتوفى والمصابين إلى المستشفى، وتم القبض على سائق الميكروباص، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة.

شخص ميكروباص ملاكي جمصة الجامعة مديرية أمن الدقهلية شرطة النجدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الإعلان الدستورى.. لقمة السيطرة التى وقفت فى «زور» الإخوان

الأكثر قراءة

أول فيديو للحظة القبض على المتهم بقتل كاهن الإسكندرية

«عامل دوشة».. سائق يطلق النار على طفل فى عين شمس

الكنيسة القبطية تعلن رحيل راعى الإسكندرية وتكشف الكواليس

أبريل 2022.. رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي غاز مصر بتروتريد

القبض على المتهم بالاعتداء على إمام وخطيب مسجد بكفرالزيات

بدء صلوات تجنيز القمص أرسانيوس وديد بالكاتدرائية المرقسية فى الإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

أهداف الأهلى المئوية (3)

محمد عبدالعزيز

مراكز التدريب (اللا) مهنى

حسين دعسة

ثلاث لوحات قبل انتحار بوتين.. وطغاة الحرب

د هند جاد

قصتك.. غير المحكية

محمد المعتصم

المرأة الكهربائية المثيرة.. للضحك

د. محمد عفيفي

22 يوليو فى تاريخ مصر!

د. بهي الدين مرسي

ما لا يعرفه آدم عن حواء

أحمد المريخي

محمد عبدالمنعم زهران: أنا فى أول طريق لا نهاية له

صور

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

عزاء زوجة الكاتب الصحفى إبراهيم أبوكيلة

محطة تل أبيب

المزيد

بينيت يسمح لقوات الأمن بـ«حرية التحرك» بعد حادث تل أبيب

بعد مطاردة استمرت ساعات: الشاباك يعلن مقتل مُنفذ هجوم تل أبيب

تحركات إسرائيل للبحث عن منفذ «حادث ديزنجوف»