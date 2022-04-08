الجمعة 08 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزيرة البيئة تطلق المرحلة الثالثة لتدريب العاملين بقطاع الفنادق والمنشآت السياحية

التدريب
التدريب

استمرارًا لاستعدادات مصر لاستضافة مؤتمر المناخ cop 27، وفي إطار التعاون المثمر بين وزارتي البيئة والسياحة والآثار أطلقت وزارة البيئة من خلال مشروع دمج صون التنوع البيولوجي بالسياحة فى مصر والمنفذ من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبالتعاون مع الاتحاد المصري للغرف السياحية ومحافظة جنوب سيناءالمرحلة الثالثة لبرنامج التدريب وبناء القدرات العاملين بقطاع الفنادق والمطاعم بمدينة شرم الشيخ, والذى استمر على مدار ثلاثة أيام، وذلك بمشاركة 65 متدرب من العاملين بالفنادق والمطاعم بمدينة شرم الشيخ.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن البرنامج يهدف إلى زيادة وعي العاملين بالقطاع السياحي والضيافة باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ والمؤتمر السنوي لتغير المناخ بالإضافة إلى الجهود الدولة  لاستضافة و الإعداد للمؤتمر والعوائد الاقتصادية والبيئية وارتباط صناعة السياحة والضيافة بالتغيرات المناخية وكيفية تقليل التأثيرات السلبية للتقليل من الانبعاثات الكربونية.

وأضافت وزيرة البيئة الى أن البرنامج يعمل على رفع وعي المتدربين بالمحاور المتعلقة بإدارة الموارد ورفع الكفاءة الفنية بنظم إدارة الموارد التشغيلية بالمنشآت والتطوير المستدام والجدوى الاقتصادية لإدارة تلك الموارد وكيفية تطبيق تدابير الإدارة البيئية والاقتصادية للدليل الإرشادي المزمع إطلاقه للمنشآت الفندقية والسياحية لتحقيق التنمية المستدامة.

وأشارت الوزيرة إلى أن اتباع الأساليب البيئية التى تساهم فى   تخفيض النفقات التشغيلية المرتبطة بالمياه، الطاقة، الموارد والمخلفات تؤدي بشكل مباشر إلى ربحية المؤسسات السياحية والفندقية والتي بدورها على البيئة والتنوع البيولوجي كما يقلل من الانبعاثات الكربونية المسببة للاحتباس الحراري والتغير المناخي.

مصر مؤتمر المناخ COP27 وزارة البيئة التنوع البيولوجي

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وائل لطفي

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