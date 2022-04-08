تخصيص أماكن للأفراد والأسر.. موائد الرحمن تجذب السياح فى الغردقة «صور»

تبرز موائد الرحمن في شهر رمضان بالغردقة، حيث لا تخلو شوارعها من إقامتها ما بين فنادق تقيم إفطارًا جماعيًا يوميًا لألاف الأفراد طوال الشهر المبارك وصولًا إلى أقباط يفطرون الصائمين.

ورصد «الدستور» عددًا من موائد إفطار الصائمين بأحد فنادق الغردقة تفطر يوميًا 2500 مواطن.

يقول الشيف سالمان حلمي، شيف عمومي بأحد الفنادق ومشرف على إقامة مائدة رحمن، إنهم يحرصون سنويًا على إقامة المائدة وفي العام الماضي ومع تفشي فيروس كورونا كانوا يجهزون الوجبات ويتم توزيعها على المارة، مؤكدًا أن رئيس مجلس إدارة الفندق محمد المدرك حرص على زيادة العدد هذا العام، وتخصيص أماكن للأسر والعائلات، بجانب المقاعد الفردية.

وأضاف «سالمان» في تصريحات لـ«الدستور» أن المائدة تجذب السياح المقيمين، مؤكدًا أن شهر رمضان هذا العام مختلف بالنسبة لهم مع عودة إقامة موائد الإفطار للصائمين.

«محارب».. قبطي يقيم مائدة رحمن للمسلمين بالغردقة: ربنا ما يقطع لنا عادة



أما «محارب رمزي عجايبي» مواطن مصري قبطي اعتاد على إقامة مائدة الرحمن في شارع النصر وسط مدينة الغردقة لإطعام الصائمين والمارة من المسلمين.

وأكد «محارب» في تصريحات لـ«الدستور» أنه يحرص على إقامة المائدة منذ 5 سنوات بالغردقة، إلا أنهم في فترة الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا كان يجهز الوجبات ويغلفها ويوزعها دون تجمعات.

وأضاف أنه نشأ في بيئة لا تعرف الفرق، بني الدين كلهم أبناء جيرة وأخوة، مؤكدًا أنه لا يوجد في مصر فرق بين مسيحي ومسلم والمصريون نسيج واحد، وأمة واحدة.