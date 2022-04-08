فى أول جمعة من رمضان.. أحمد مكى إمام وخطيب «الحسين» اليوم

كلف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الشيخ أحمد دسوقي مكي إمام مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه بالقاهرة، بأداء خطبة الجمعة اليوم، بعنوان: "الجوانب الإيمانية والأخلاقية في الصيام"، والتي ينقلها التلفزيون المصري، وهى خطبة الجمعة الأولى في مسجد الإمام الحسين بعد إعادة ترميمه وافتتاحه السبت الماضى.

وأكدت وزارة الأوقاف على الأئمة ضرورة الالتزام بموضوع خطبة الجمعة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، مع الالتزام بالوقت المحدد للخطبة في حدود 10 دقائق.

وكان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف وقيادات الوزارة وجميع العاملين بها وجميع محبي آل البيت، توجهوا بكل الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي على اهتمامه بتطوير مساجد آل البيت، وتوجيه بسرعة إتمام أعمال الصيانة والتطوير بمسجد الإمام الحسين رضي الله عنه، ليكون جاهزًا لأداء الشعائر في الشهر الفضيل، وهو ما تم وتحقق، وبأعلى المقاييس العالمية، وبتنفيذ كبرى الشركات المتخصصة في هذا المجال، مما يستوجب تقديم الشكر لها ولكل من أسهم في إتمام هذا العمل بهذه الصورة المشرفة.