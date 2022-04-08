رئيس وزراء روسيا يدعو لإنشاء بديل لـ«آب ستور» و«جوجل بلاى»

قال رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين "إن تطبيقي "آب ستور" و"جوجل بلاي" قد يحظران قريبًا تنزيل تطبيقات الهاتف في روسيا، لذلك فمن الضروري تطوير منصة محلية".



وأضاف ميشوستين - أمام مجلس الدوما، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية - "علينا كمطورين ومبرمجين وموظفي تكنولوجيا المعلومات أن نصنع نظامنا الخاص، فلدينا كل شيء من أجل ذلك.. يجب أن نخلق متجرنا الخاص على الإنترنت لأن "آب ستور" و"جوجل بلاي" قد يمنعانا عمليًا من تنزيل التطبيقات قريبا".



وأشار إلى أن روسيا وفرت لمتخصصي تكنولوجيا المعلومات كل فرصة للعمل داخل البلاد.



وتعمل وزارة التنمية الرقمية والشركات الروسية الرائدة بالفعل على إنشاء متجر بديل لنظام أندرويد، ومن المقرر إطلاقه منتصف عام 2022.