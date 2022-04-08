الجمعة 08 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس وزراء روسيا يدعو لإنشاء بديل لـ«آب ستور» و«جوجل بلاى»

ميخائيل ميشوستين
ميخائيل ميشوستين

قال رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين "إن تطبيقي "آب ستور" و"جوجل بلاي" قد يحظران قريبًا تنزيل تطبيقات الهاتف في روسيا، لذلك فمن الضروري تطوير منصة محلية".


وأضاف ميشوستين - أمام مجلس الدوما، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية - "علينا كمطورين ومبرمجين وموظفي تكنولوجيا المعلومات أن نصنع نظامنا الخاص، فلدينا كل شيء من أجل ذلك.. يجب أن نخلق متجرنا الخاص على الإنترنت لأن "آب ستور" و"جوجل بلاي" قد يمنعانا عمليًا من تنزيل التطبيقات قريبا".


وأشار إلى أن روسيا وفرت لمتخصصي تكنولوجيا المعلومات كل فرصة للعمل داخل البلاد.


وتعمل وزارة التنمية الرقمية والشركات الروسية الرائدة بالفعل على إنشاء متجر بديل لنظام أندرويد، ومن المقرر إطلاقه منتصف عام 2022.

منتصف رئيس الوزراء روسيا الإنترنت الشركات ميخائيل ميشوستين تكنولوجيا المعلومات التطبيقات رئيس الوزراء الروسي

رئيس التحرير

وائل لطفي

الإعلان الدستورى.. لقمة السيطرة التى وقفت فى «زور» الإخوان

الأكثر قراءة

أول فيديو للحظة القبض على المتهم بقتل كاهن الإسكندرية

الكنيسة القبطية تعلن رحيل راعى الإسكندرية وتكشف الكواليس

«طوبى للذين آمنوا ولم يروا».. أبرز 7 فيديوهات للقمص الراحل أرسانيوس وديد

رحيل القس أرسانيوس كاهن الإسكندرية

أبريل 2022.. رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي غاز مصر بتروتريد

محمد رمضان.. أن تجبر الجمهور على احترام «المشوار» التمثيلي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

قصتك.. غير المحكية

محمد المعتصم

المرأة الكهربائية المثيرة.. للضحك

د. محمد عفيفي

22 يوليو فى تاريخ مصر!

د. بهي الدين مرسي

ما لا يعرفه آدم عن حواء

أحمد المريخي

محمد عبدالمنعم زهران: أنا فى أول طريق لا نهاية له

ماجد حبته

كيانى.. كيان وزير الشباب!

محمد رفعت

الإخوان والدولار.. عمالة شرعية (2)

جمال رشدي

كرة القدم في مصر بين المرض والعلاج

صور

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

عزاء زوجة الكاتب الصحفى إبراهيم أبوكيلة

محطة تل أبيب

المزيد

تحركات إسرائيل للبحث عن منفذ «حادث ديزنجوف»

5 طلقات وخوذة.. تفاصيل عملية إطلاق النار فى حانة بتل أبيب

مقتل إسرائيليين فى حادث إطلاق النار بتل أبيب