تعرف على سعر اليورو الأوروبى اليوم الجمعة 8-4-2022

تباينت أسعار اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري في السوق المحلي اليوم الجمعة 8-4-2022، وفقًا للتقارير الأخيرة التي أفادت بها البنوك الحكومية و الخاصة العاملة بالأسواق المصرية .

تعرف علي سعر اليورو الأوروبي اليوم الجمعة 8-4-2022

استقر سعر اليورو فى تداولاته اليوم أمام الجنيه المصري عند 18.85 جنيه للشراء و20.08 جنيه للبيع داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية، وارتفع سعر صرف اليورو داخل فروع بنك مصر؛ ثاني أكبر المصارف الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية مقابل الجنيه المصري على مستوى الشراء إلى 19.85 جنيه للشراء، و20.08 للبيع، وعلى الجانب الآخر وصل سعر صرف اليورو أمام نظيره المصري داخل شركة مصر للصرافة إلى مستوى 19.85 جنيه للشراء، و 20.11 للبيع.

كما زاد سعر شراء وبيع اليورو مقابل الجنيه المصري إلى 19.87 للشراء، و20.11 للبيع، بحسب آخر تحديث للعملة الأوروبية داخل شبكة فروع البنك الأهلي المتحد، وسجل سعر شراء و بيع اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري مستوى 19.85 جنيه للشراء، و 20.11 للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية، وجاء سعر شراء وبيع اليورو مقابل الجنيه المصري داخل فروع بنك المشرق عند 19.87 جنيه للشراء، و20.11 للبيع.

تعرف علي سعر اليورو الأوروبي اليوم الجمعة 8-4-022

واليورو هو العملة الرسمية لتسع عشرة دولة من أصل 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي وتُعرف مجموعة الدول هذه باسم منطقة اليورو، وتضم 343 مليون مواطنٍ تقريبًا، وفقًا لإحصاءات العام 2019.

ويُعتبر اليورو، الذي يُقسم إلى 100 سنت، ثاني أكبر العملات وأكثرها تداولًا في سوق صرف العملات الأجنبية بعد الدولار الأمريكي.