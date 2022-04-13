حسين جاك يشارك في مسلسل «مكتوب عليا»

يشارك الفنان حسين جاك في مسلسل "مكتوب عليا"، الذي يعرض حاليًا في دارما رمضان 2022، وانتهى الفنان من تصوير دوره مؤخرا.

وبدأت الحلقة الحادية عشر من مسلسل "مكتوب عليا" بخروج جلجل من السجن وبراءته من جريمة قتل فيدرا شقيقة بدوي "عمرو عبدالجليل"، وفوجئ بكتابة كلمه (لف) على يده، وعندما خرج وجد بدوي في انتظاره يرحب به واصطحبه إلى منزله، في حين يحاول جلجل كشف لغز الكلمة المكتوبة على يده، فيكتشف اللغز في مكتب بدوي بالمنزل، ويتأكد أن فيدرا لديها ٧٠% من ثروة بدوي، فيتذكر أنه لازال متزوجا منها، فيخرج جلجل بعد أن يعطيه بدوي ٢٠٠ جنية مكافأة.

يتصل جلجل بسلمى "هنادي مهنا" ويطلب لقائها، ويكذب عليها بأنه تم حبسه بسبب حادث سيارة، ثم يطلب منها أن يلتقي والدها لخطوبتها.

يستيقظ جلجل من نومه فيجد على يده كلمة جديدة هي (امسح)، فتبلغه سلمي أن والدها في انتظاره لمقابلته عصر اليوم، ويظهر لأول مرة على وجهه كلمة (مجنون)، ولكنه لا يعرف أن الكلمة مكتوبة وظاهرة للجميع، ويشاهد كل من يقبله الكلمة مكتوبة على وجهه فيسخروا منه وهو لا يدري السبب، وتحدث الكثير من المواقف الكوميدية مع الناس في الشارع بسبب جلجل الذي لم يلحظ كتابة كلمة (مجنون) على وجهه، فيدخل محل ورد لشراء بوكيه لسلمى.

يذهب جلجل لمنزل سلمى فيقابل والدها، ويدور بينهما حوار كوميدي، ثم يكتشف أن الجميع يرى كلمة مجنون مكتوبة على وجهه، فيطرده والد سلمى، وتخرج سلمى خلفه فيطلب الحديث معها على انفراد في أي مكان، خلال جلوسهما معا تدخل روقة "أيتن عامر" أنها مخطوبة لجلجل، فتغضب سلمى وتنفعل وتتركه وترحل.

يظهر بدوي مجددا برفقة زوج شقيقته القليلة يلعبان بلياردو، ويتقفان على التخلص من جلجل حتى لا يشاركهم الميراث بحجة أنه زوج القتيلة، ويحاولان وضع خطة للتخلص منه قبل أن يعرف الحقيقة.

يعود جلجل لمنزله ويحاول اكتشاف الشخص الذي كتب على وجهه كلمة (مجنون)، فيجد والده إحسان "إسماعيل فرغلي" يسخر منه ويستهزأ به فيغضب ويدخل غرفته، ثم يتصل بسلمى.

الجدير بالذكر أن مسلسل "مكتوب عليا" بطولة أكرم حسني، ويشاركه البطولة عدد من النجوم أبرزهم عمرو عبدالجليل، أيتن عامر، هنادي مهنا، ولأول مره المطربة هلا رشدي، إضافة إلى الفنانة القديرة حنان سليمان، وإسماعيل فرغلي، ومحمد طعيمة، وأخرون، كما يظهر في المسلسل عدد من ضيوف الشرف.

يشار أن مسلسل "مكتوب عليا" من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج كريم أبوذكري "k media" بمشاركة والمتحدة للخدمات الإعلامية.