بوتين يبحث مع مجلس الأمن القومى الروسى العملية العسكرية فى أوكرانيا

أعلنت الرئاسة الروسية “الكرملين”، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ناقش، اليوم الخميس، مع أعضاء مجلس الأمن القومي الروسي مسار العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا وعملية المفاوضات بين موسكو وكييف.

وقال المتحدث الصحفي للكرملين دميتري بيسكوف بهذا الشأن: "لقد ناقش الرئيس بوتين مع مجلس الأمن الروسي العملية الخاصة في أوكرانيا وسير المفاوضات الروسية الأوكرانية وإمكانية تنظيم لقاء مع زيلينسكي".

وأضاف: جرى التأكيد في الاجتماع أيضا على الحاجة إلى رد فعل مضاد لأعمال التخريب المعلوماتية، وغيرها من قبل الجانب الأوكراني، كما كان الحال في مدينة بوتشا.

وأشار إلى أن الاجتماع حضره رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، ورئيسا مجلسي البرلمان فالنتينا ماتفينكو وفياتشيسلاف فولودين، ونائب رئيس مجلس الأمن دميتري ميدفيديف وسكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، ووزراء الداخلية، فلاديمير كولوكولتسيف، والخارجية سيرجي لافروف، والدفاع سيرجي شويجو، وعدد من قادة ورؤساء الإدارات الأمنية الروسية في الدولة.