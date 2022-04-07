علماء الأوقاف: رمضان شهر استجابة الدعاء والعبادات

أذيعت الحلقة الخامسة لملتقى الفكر الإسلامي الذي ينظمه المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وجاءت بعنوان: “أسباب استجابة الدعاء”، حاضر فيها كل من: الشيخ سيد عبدالمجيد وكيل وزارة الأوقاف لشئون المساجد والقرآن الكريم، والدكتور عمر الكمار مدير عام البحوث والفتوى.

وفي كلمته أكد الشيخ سيد عبدالمجيد على أن الدعاء هو سلاح المؤمن، وهو أمر من الله (عز وجل) مشيرًا إلى أن الله (سبحانه وتعالى) أمرنا به ووعدنا بالإجابة فقال سبحانه: “وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ”، والدعاء له مكانة كما قال (صلى الله عليه وسلم): “الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ”، وواجبنا أن نتوجه إلى الله (عز وجل) باليقين والثقة.

وبين أسباب استجابة الدعاء ومنها: تحري الأوقات كشهر رمضان، وتحري الحلال جاء سيدنا سعدُ بنُ أبي وقَّاصٍ، فقال: يا رسولَ اللهِ، ادعُ اللهَ أنْ يجعَلَني مُستَجابَ الدَّعوةِ، فقال النبيُّ (صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ): “يا سعدُ، أَطِبْ مَطْعَمَكَ تَكُنْ مُستَجابَ الدَّعوةِ”، ومن أسباب استجابة الدعاء: بر الوالدين، وقد كان عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) إذا أتى عليه أمداد أهل اليمن سألهم أفيكم أويس بن عامر حتى أتى على أويس فقال: أنت أويس بن عامر؟ قال: نعم قال: من مراد ثم من قرن؟ قال: نعم قال: فكان بك برص فبرأت منه إلا موضع درهم؟ قال: نعم قال: لك والدة؟ قال: نعم قال: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول: يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم له والدة هو بها بر لو أقسم على الله لأبره”.

ومنها :عدم الاستعجال قال (صلى الله عليه وسلم): “لا يزال يُستجاب للعبد، ما لم يَدْعُ بإثمٍ أو قطيعة رحمٍ، ما لم يستعجل”، ومنها: حضور القلب حالَ الدعاء، قال (صلى الله عليه وسلم): “ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاءً من قلب غافلٍ لاهٍ” أي: يكون قلبك حاضراً وأنت تدعو، متفهماً لما تقول، وتذكر من تخاطب، فإنك تخاطب رب العزَّة (سبحانه وتعالى) فلا يليق بك وأنت العبد الذليل أن تخاطب مولاك بكلامٍ لا تعيه.

ومن جانبه أكد الدكتورعمرو الكمار أن الدعاء من أجل العبادات وأحبها إلى رب البريات، وهو سمة العبودية قال (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ): “الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ”، مشيرًا إلى أهميته من خلال قوله تعالى: “وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ” وتوسطها لآيات الصيام إنما جاء لحكم جليلة منها: أن الصيام سبب من أسباب استجابة الدعاء قال (صلى الله عليه وسلم): “إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد”.

وأوضح أن النبي (صلى الله عليه وسلم) كان يختار في دعائه جوامع الدعاء وهو الذي يحوي الكلمات القليلة مع سعة المعنى وشموله، واحتوائه على أجلّ المقاصد، وأعلى المطالب، فقد قالت السيدة عائشة (رضي الله عنها): “كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَحِبُّ الْجَوَامِعَ مِنَ الدُّعَاءِ، وَيَدَعُ مَا سِوَى ذَلِكَ” وعلى المسلم أن يوقن باستجابة الدعاء.

وبين أيضًا أن من موانع استجابة الدعاء عدم تحري الحلال قال (صلى الله عليه وسلم): “أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحاً إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ” وقال: ” يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ” ثم ذكر الرجل يطيل السفر، أشعثَ أغبرَ، يمدُّ يديه إلى السماء: يا ربِّ، يا ربِّ، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغُذِي بالحرام؛ فأنَّى يُستجاب لذلك؟، مختتمًا حديثه عن عقوق الوالدين وانه سبب من أسباب عدم قبول الدعاء.