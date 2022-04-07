إصابة 11 في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق «بني سويف - الفيوم»

أصيب 11 اليوم في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق «بني سويف - الفيوم»، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية.

تلقى مدير أمن بنى سويف إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص بين قريتي كوم أبو خلاد وبهبشين على طريق «بني سويف - الفيوم» ما أسفر عن إصابة 11.

وعلى الفور انتقلت 6 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة، وتم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف الجامعي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة.