الخميس 07 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 11 في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق «بني سويف - الفيوم»

ارشيفية
ارشيفية

أصيب 11 اليوم في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق «بني سويف - الفيوم»، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية.

تلقى مدير أمن بنى سويف إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص بين قريتي كوم أبو خلاد وبهبشين على طريق «بني سويف - الفيوم» ما أسفر عن إصابة 11.

وعلى الفور انتقلت 6 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة، وتم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف الجامعي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة.

11 شخصا حادث انقلاب سيارة المستشفى ميكروباص طريق “بنى سويف - الفيوم”

رئيس التحرير

وائل لطفي

التاريخ الذى يؤلم الإخوان

الأكثر قراءة

دعاء اليوم السادس من رمضان 2022| دعاء يوم 6 رمضان

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلى غاز مصر بتروتريد

إلغاء ارتداء الكمامة بالمواصلات العامة والأماكن المغلقة؟.. الحكومة توضح الحقيقة

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 6 على شاشة قناة on

محمد رمضان.. أن تجبر الجمهور على احترام «المشوار» التمثيلي

انخفاض الحرارة غدًا.. «الأرصاد» تحذر من تخفيف الملابس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

الإخوان والدولار.. عمالة شرعية (2)

جمال رشدي

كرة القدم في مصر بين المرض والعلاج

جلال حمام

الساحر الروسي ينصب فخه في دونباس

مدحت بشاى

وهن «مفاتيح حياة» عصرية

عبد الرحيم طايع

الغضب الجماهيري ومو صلاح

القس ثروت ثابت

تجويعنا أم تغييرنا؟

حسين دعسة

مجلس الأمن والوساطة وضياع الجامعة العربية فى دمار الحرب

خالد عكاشة

حرب الطاقة الألمانية الروسية

صور

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

عزاء زوجة الكاتب الصحفى إبراهيم أبوكيلة

محطة تل أبيب

المزيد

عيديت سليمان: لا توجد صفقة مع «نتنياهو» لشغل مناصب حكومية مستقبلًا

وزير خارجية الصين لنظيره الإسرائيلى: فلسطين لديها حق مشروع فى إقامة دولتها

"نتنياهو" في خطابه: أيام هذه الحكومة معدودة.. سنعود قريبًا بعون الله