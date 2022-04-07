الخميس 07 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حملات تموينية ورقابية مكبرة على الأسواق في كفر الشيخ

اسواق كفر الشيخ
اسواق كفر الشيخ

كلف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، بإستمرار الحملات التموينية والرقابية لتكثيف الرقابة علي الأسواق، والمحلات التجارية، ومحال الجزارة، والمخابز، لمنع احتكار السلع، والتأكد من صلاحية الأصناف المعروضة، والبيع بالسعر الرسمي، والإعلان عن أسعار السلع التموينية المدعومة بشكل واضح.

وقام شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم،  بمتابعة الحملة التموينية علي المحلات، بالإشتراك مع إدارة الطب البيطري، وإدارة تموين سيدى سالم، والإدارة الصحية، وذلك لضبط الأسواق وإتخاذ كافة التدابير الوقائية اللازمة لمجابهة فيروس كورونا، وأسفرت الحملة عن تحرير 3 محاضر طب بيطري، و3 محاضر بيئة، و3محاضر تموين، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأشرَف فادي شميس، رئيس مركز ومدينة قلين، على الحملة المكبرة للمرور والتفتيش على المخابز، والمحلات التجارية، والمطاعم، والكافيهات، بقري الحرية، وكفر المرازقة، وذلك لتحقيق الأمن الغذائي وضمان توصيل الدعم لمستحقيه والعمل على توفير الخبز المدعم بجودة عالية وبشكل يتطابق مع احتياجات المواطن وكذا التأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وتفعيل ارتداء الكمامات الواقية للحد من انتشار فيروس كورونا، بالتنسيق مع إدارة التموين، والصحة، والطب البيطري، لمنع احتكار السلع، والتأكد من صلاحية الأصناف المعروضة والبيع بالسعر الرسمي والإعلان عن أسعار السلع التموينية المدعومة بشكل واضح. 

وأشرفَ جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الرياض، على الحملة التموينية على المحال التجارية والأسواق
بالتنسيق بين إدارة تموين الرياض، والإدارة الصحية، والادارة البيطرية، وأسفرت الحملة تحرير 3 محاضر تموين.

وتابع السيد عبدالستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، المرور على الأسواق، وأسفرت الحملة عن تحرير محضر جنحة لمطعم لحيازته وعرضه 4 كيلو لحم بلدى بدون بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، ومحضر جنحة لمحل سوبر ماركت لحيازته وعرضه 13 عبوة حليب مكثف منتهية الصلاحية، و11 عبوة إندومى منتهية الصلاحية، و2 عبوة عصير خوخ منتهية الصلاحية، ومحضر عدم إعلان عن الوجبات الجاهزة والسريعة لمطعم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والتحفظ على المضبوطات والعرض على النيابة العامة.

وذلك في إطار جهود المحافظة بتكثيف الرقابة على الأنشطة التموينية والأسواق وتوفير الدعم الكامل للمواطنين، واتخاذ الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

تموين أسواق كفر الشيخ رقابة تجار

رئيس التحرير

وائل لطفي

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