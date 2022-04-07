العثور على جثة شاب غارقاً فى قناطر نجع حمادى بقنا

عثرت أجهزة الأمن بقنا، على جثة شاب غارقاً فى نهر النيل بالقرب من قناطر نجع حمادى بمركز أبوتشت.

تمكنت قوات الإنقاذ النهري، من انتشال الجثة، و إيداعها سيارة إسعاف لنقلها إلى مشرحة مستشفى أبوتشت العام، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

تبين من المعاينة الأولية، أن الجثة لشاب فى العقد الثالث من العمر، إلا أنها غير واضحة المعالم، لبقائها فى المياه لفترة طويلة.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين مساعد وزير الداخلية لأمن قنا، إخطاراً من مركز شرطة أبو تشت، يفيد بالعثور على جثة مجهولة لـ شاب غارقاً فى نهر النيل بالقرب من قناطر نجع حمادي.

من جانبها تكثف أجهزة الأمن بـ قنا ، جهودها لكشف هوية الجثة وملابسات الواقعة تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.