الخميس 07 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«الدين» يحرق سماك وشقيقه بالدقهلية.. والأمن يضبط المتهم

حبس
حبس

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة طلخا بالدقهلية، اليوم الخميس، من القبض على عاطل، سكب "بنزين" على شقيقين، وأشعل فيها النيران، ما تسبب في إصابتهما بحروق بأنحاء متفرقة بالجسم؛ لمطالبة المجني عليهما للمتهم، بسداد مديونية 1500 جنيه، قيمة شراء أسماك منهما على مدار 5 أشهر.

تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث، بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة طلخا من نقطة شرطة قرية "ديسط" بوجود بلاغ  بإصابات حرقية ‏خطيرة في اثنين من تجار الأسماك نتيجة سكب عاطل عليهما "البنزين" وإشعال النار فيهما.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز طلخا إلى مكان الواقعة، وتبين إصابة كل من "حمدي. ا. ا. أ"، 58 ‏عامًا، سماك، مقيم في قرية ديسط مركز طلخا، ومصاب بحروق في الوجه والذراع، ‎وشقيقه، 19 عامًا، سماك ومصاب بحروق في الوجه ‏والذراع الأيسر.‏

وبسؤال المصابين في محضر الشرطة، اتهما "أحمد.أ.ف."، 22 عامًا، ومقيم بنفس القرية، وأشارا إلى أن ‏المتهم اشترى منهم سمك على مدار 5 شهور ومدين لهم بمبلغ 1500 جنيه، وعندما طلبوا منه سداد ‏المبلغ ألقى عليهم بنزين، وأشعل النار وفر هارباً.‏

بتقنين الإجراءات تمكن ضباط وحدة مباحث مركز طلخا، من إلقاء القبض على المتهم.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4367 لسنة 2022 ‏جنح مركز طلخا، وأمرت نيابة طلخا بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

طلخا الدقهلية القبض على عاطل

رئيس التحرير

وائل لطفي

التاريخ الذى يؤلم الإخوان

الأكثر قراءة

انخفاض الحرارة غدًا.. «الأرصاد» تحذر من تخفيف الملابس

إلغاء ارتداء الكمامة بالمواصلات العامة والأماكن المغلقة؟.. الحكومة توضح الحقيقة

الصور الأولى لحادث انقلاب أتوبيس سياحى جنوب البحر الأحمر

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلى غاز مصر بتروتريد

وزير المالية: الدخل حتى 2500 جنيه شهريًا معفى من الضرائب

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 6 على شاشة قناة on

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

الإخوان والدولار.. عمالة شرعية (2)

جمال رشدي

كرة القدم في مصر بين المرض والعلاج

جلال حمام

الساحر الروسي ينصب فخه في دونباس

مدحت بشاى

وهن «مفاتيح حياة» عصرية

عبد الرحيم طايع

الغضب الجماهيري ومو صلاح

القس ثروت ثابت

تجويعنا أم تغييرنا؟

حسين دعسة

مجلس الأمن والوساطة وضياع الجامعة العربية فى دمار الحرب

خالد عكاشة

حرب الطاقة الألمانية الروسية

صور

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

عزاء زوجة الكاتب الصحفى إبراهيم أبوكيلة

محطة تل أبيب

المزيد

وزير خارجية الصين لنظيره الإسرائيلى: فلسطين لديها حق مشروع فى إقامة دولتها

"نتنياهو" في خطابه: أيام هذه الحكومة معدودة.. سنعود قريبًا بعون الله

فقد الأغلبية في الكنيست.. ماذا يفعل «بينيت» لإنقاذ الائتلاف الحكومي الإسرائيلي؟