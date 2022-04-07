«الدين» يحرق سماك وشقيقه بالدقهلية.. والأمن يضبط المتهم

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة طلخا بالدقهلية، اليوم الخميس، من القبض على عاطل، سكب "بنزين" على شقيقين، وأشعل فيها النيران، ما تسبب في إصابتهما بحروق بأنحاء متفرقة بالجسم؛ لمطالبة المجني عليهما للمتهم، بسداد مديونية 1500 جنيه، قيمة شراء أسماك منهما على مدار 5 أشهر.

تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث، بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة طلخا من نقطة شرطة قرية "ديسط" بوجود بلاغ بإصابات حرقية ‏خطيرة في اثنين من تجار الأسماك نتيجة سكب عاطل عليهما "البنزين" وإشعال النار فيهما.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز طلخا إلى مكان الواقعة، وتبين إصابة كل من "حمدي. ا. ا. أ"، 58 ‏عامًا، سماك، مقيم في قرية ديسط مركز طلخا، ومصاب بحروق في الوجه والذراع، ‎وشقيقه، 19 عامًا، سماك ومصاب بحروق في الوجه ‏والذراع الأيسر.‏

وبسؤال المصابين في محضر الشرطة، اتهما "أحمد.أ.ف."، 22 عامًا، ومقيم بنفس القرية، وأشارا إلى أن ‏المتهم اشترى منهم سمك على مدار 5 شهور ومدين لهم بمبلغ 1500 جنيه، وعندما طلبوا منه سداد ‏المبلغ ألقى عليهم بنزين، وأشعل النار وفر هارباً.‏

بتقنين الإجراءات تمكن ضباط وحدة مباحث مركز طلخا، من إلقاء القبض على المتهم.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4367 لسنة 2022 ‏جنح مركز طلخا، وأمرت نيابة طلخا بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.