نائب محافظ الوادي الجديد تعقد اجتماعا لتفعيل البوابة الجغرافية الرقمية

عقدت الدكتورة حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، الأربعاء، اجتماعًا تحضيريًا لمتابعة البث التجريبي للبوابة الجغرافية الرقمية للمحافظة، بحضور المهندسة دعاء دويدار مدير وحدة المتغيرات المكانية.

جاء ذلك ضمن خطة المحافظة للتحول الرقمي وميكنة الخدمات، وطبقًا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد.

شهد الاجتماع استعراض النسخة المبدئية من البوابة الجغرافية التي تضم 32 تطبيقا، تتنوع بين تطبيقات خدمية تُيسر تلقي البلاغات والشكاوى من المواطنين لحلّها، بالربط مع الجهات المعنية، وأخرى تتيح عرض الفرص الاستثمارية بالمحافظة والترويج لها، ورصد ومتابعة المشروعات المختلفة على أرض الواقع.

وخلال الاجتماع وجّهت مجدي بالتواصل مع التنفيذيين المعنيين للموافاة بالمعلومات والبيانات المطلوبة لتغذية البوابة، والتواصل مع الشركة المختصة لتدريب الكوادر من القائمين عليها، لافتةً أن المحافظة تستعد لإطلاق البوابة وخدماتها خلال الفترة المقبلة.

يأتي المشروع للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وإتاحة خريطة استثمارية للمحافظة تُسهم في رواجها وتعظيم الاستفادة من خيراتها.

كما قامت الدكتورة حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم، بجولة تفقدية لعدد من مدارس المحافظة يرافقها الدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، والسيد وصفي عبد الموجود مدير إدارة الخارجة التعليمية.